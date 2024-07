HP introduceert krachtigere AI-pc’s en spoort AI-fouten op

HP komt vandaag met twee aankondigingen: een tweetal AI-pc’s en een “trust framework” om AI-outputs in goede banen te leiden. De nieuwe hardware maakt gebruik van AMD, Intel en Nvidia-chips.

Er verschijnen twee nieuwe AI-pc’s van HP, waarvan één een laptop en één een desktop. De HP OmniBook Ultra 14-inch Next Gen AI PC wordt geleverd met een AMD Ryzen AI 300-series chip, met als GPU de Radeon 800M. Met maximaal 55 TOPS aan NPU-vermogen voldoet het vrij ruim aan de vereisten van een Windows Copilot+ PC. Een gratis update voor Copilot+ functionaliteit volgt nog. De OmniBook Ultra is beschikbaar vanaf 1.449,99 dollar, Europese prijzen zijn nog niet bekend.

AI All-in-One PC

Naast de nieuwe OmniBook Ultra onthult HP een lijn aan OmniStudio X All-In-One pc’s, in zowel een 27-inch als 31,5-inch formaat. Men maakt hier gebruik van Intel Core Ultra 7-processoren met de inmiddels een half jaar oude Meteor Lake-architectuur. De AI-prestaties van deze chips doen sterk onder voor die van het naderende Lunar Lake en de Ryzen AI-chips met 11,5 NPU TOPS. Een update naar Lunar Lake ligt dus in de lijn der verwachting. Er is al wel te kiezen voor een optionele Nvidia RTX 4050 GPU met 6GB aan VRAM. De prijs voor deze AIO-lijn begint bij 1.149,99 dollar.

AI-platform

Naast hardware licht HP het eigen Z by HP AI Studio uit. Dit platform is al eerder dit jaar aangekondigd en krijgt nieuwe features. Het bedrijf kaart aan dat eenderde van datawetenschappers ontevreden is met hun huidige AI-tools. 81 procent twijfelt over de snelle inzet van dergelijke oplossingen binnen hun organisatie. Z by HP AI Studio maakt het mogelijk om modellen veiliger te bouwen. Gebruikers zijn in staat hallucinaties en bias op te sporen. HP meldt dat het als enige een AI-platform voor workstations heeft gebouwd dat ingebouwde GenAI-betrouwbaarheid voor LLM-ontwikkeling bevat.

Deze mogelijkheden realiseert HP samen met Galileo, dat eigen foundation models heeft geconstrueerd om andere modellen te valideren. “Het mogelijk maken voor bedrijven om hun eigen gegevens te benutten zonder de beveiliging in gevaar te brengen, is cruciaal voor de ontwikkeling van AI, en Galileo is trots om samen te werken met HP om oplossingen te leveren die zichtbaarheid, controle en vertrouwen toevoegen aan generatieve AI-projecten voor ondernemingen,” zei Yash Sheth, medeoprichter en COO van Galileo. “Door onze software en Luna Evaluation Foundation Models te integreren met HP’s AI Studio, leveren we ongeëvenaarde waarde voor organisaties die op verantwoorde wijze de transformerende kracht van AI willen benutten.”

