Softbank heeft een recordverlies van 23 miljard euro geboekt. Naar aanleiding van de resultaten gaat de techinvesteerder grootschalig aandelen inkopen.

Net als andere techbedrijven ondervindt Softbank gevolgen van een stagnerende techmarkt. In zijn cijfers over het eerste fiscale kwartaal van 2022 zag Softbank de omzet slechts met 0,4 procent toenemen. Het bedrijf noteerde een nettoverlies van omgerekend maar liefst 23 miljard euro, meer dan dezelfde periode in het fiscale jaar 2021.

Verlies door investeringen

De techgigant leidt volgens Bloomberg vooral verlies door investeringen in andere techbedrijven, zoals SenseTime en Coupang. Softbank heeft in het afgelopen kwartaal zijn aandelen in Uber verkocht.

Investeren in eigen aandelen

Als een defensieve actie gaat Softbank nu 2,9 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Dit moet de positie van het aandeel Softbank verstevigen. Eind november 2021 kondigde Softbank al aan veel geld in eigen aandelen te willen investeren.

