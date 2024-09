Microsoft gaat op grote schaal aandelen terugkopen

De techgigant is van plan om maximaal 60 miljard dollar (53,9 miljard euro) aan aandelen terug te kopen, een stap waarmee het investeerders tevreden kan stellen.

Het gigantische financiële pakket zal Microsoft een fors aantal aandelen terug in eigen handen brengen. Momenteel kost een aandeel 431 dollar. Toch is de 60 miljard dollar een klein gedeelte van de huidige marktwaarde van 3,21 biljoen dollar. Als het volledige terugkoopprogramma wordt uitgevoerd, zal iets minder dan 2 procent van de aandelen naar Microsoft terugkeren. Wel maakt het bedrijf de kanttekening dat het plan ieder moment ingetrokken kan worden.

Hoewel de raad van commissarissen van Microsoft akkoord is gegaan met het pakket van 60 miljard dollar, werd de exacte reden niet in de aankondiging gecommuniceerd. Volgens Capital Brief wil het techbedrijf hiermee echter aandeelhouders geruststellen, die mogelijk huiverig zijn vanwege de hoge investeringen in AI in de afgelopen en komende maanden. Zo heeft het bedrijf al meer dan 10 miljard dollar geïnvesteerd in ChatGPT-maker OpenAI.

Naast het terugkoopprogramma verhoogt Microsoft ook het kwartaaldividend voor aandeelhouders. Zij zullen per aandeel voortaan een winstuitkering van 0,83 dollar ontvangen, wat 10 procent meer is dan voorheen.

Strijd met Apple

Momenteel is Microsoft het op één na waardevolste bedrijf ter wereld. Alleen Apple heeft een hogere marktwaarde, namelijk 3,29 biljoen dollar. Microsoft heeft deze titel in het verleden al eens gehad, en de strijd met Apple om de titel blijft dus voortduren. Het terugkoopprogramma en de dividendverhoging werden in ieder geval positief ontvangen door de markt, wat nabeurs resulteerde in een stijging van iets meer dan 0,7 procent voor Microsoft.

