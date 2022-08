Google Search werkt aan een AI-model om de betrouwbaarheid en kwaliteit van ‘snippets’ te verbeteren. Snippets zijn kleine, uitgelichte tekstblokjes aan de bovenkant van zoekresultaten.

Google selecteert de snippets met een algoritme. De techgigant probeert de meest relevante resultaten voor een vraag of zoekterm uit te lichten. Snippets werden jaren geleden geïntroduceerd en blijven een belangrijk onderdeel van Google Search.

Het probleem met snippets is dat gebruikers de teksten vaker vertrouwen dan andere zoekresultaten. Google geeft de snippets immers bovenaan de zoekresultaten weer. Er is daarentegen geen garantie dat de teksten feitelijk zijn. Google gebruikt een algoritme in plaats van een menselijke curator.

Google werkt aan een nieuwe AI-model om de kwaliteit van snippets te verbeteren. Het systeem is volgens Google in staat om zichzelf te controleren. Het model vergelijkt de tekst van een snippet met soortgelijke, kwalitatieve zoekresultaten om fouten te vinden.

Het AI-model begrijpt verkeerde vragen

Snippets komen niet altijd overeen met de vraag van een gebruiker. Ook vragen en zoektermen met meerdere typefouten leveren een snippet op. Het algoritme van Google schat in wat de gebruiker bedoelt en raadt aan de hand daarvan een snippet aan. Maakt het algoritme een verkeerde inschatting, dan is de snippet irrelevant voor de vraag.

Volgens Google is het nieuwe AI-model beter in staat om fouten in zoektermen en vragen te herkennen. De techgigant stelt dat snippets in deze gevallen 40 procent minder vaak worden weergegeven. Pandu Nayak, Vice President van Google Search, beweert dat de nieuwe methode de kwaliteit van snippets aanzienlijk verbetert.

Tip: Google Cloud draait verlies, maar Alphabet maakt zich geen zorgen