LinkedIn heeft nieuwe tools aangekondigd voor het delen van visuele content. Het social media-platform breidt steeds verder uit naar een oplossing voor content creators.

In de komende weken kunnen LinkedIn-gebruikers een klikbare link op hun foto’s en video’s plaatsen om bezoekers naar hun websites en content te leiden. De content kan zowel op als buiten LinkedIn worden gehost. De organisatie stelt dat content creators de nieuwe functie bijvoorbeeld kunnen gebruiken om te linken naar hun meest recente nieuwsbrieven en websites.

Na het aanmaken van een nieuwe post met een afbeelding of video druk je op het ‘Add a link’-icoon om een klikbare link toe te voegen. Daarnaast ontvangen gebruikers een nieuwe sjabloontool waarmee tekstposts beter opvallen in de feeds van volgers. Het sjabloonontwerp voegt een kleur toe aan tekstposts om meer aandacht te trekken onder kijkers.

Verder krijgen gebruikers in de komende weken toegang tot de nieuwe sjablonen door naar de ‘share box’ te navigeren of in de mobiele app op ‘Post’ te drukken en ‘Gebruik een sjabloon’ te selecteren. Gebruikers kunnen vervolgens kiezen uit aanpasbare achtergronden en lettertypes, hun eigen tekst toevoegen en de post delen. Ook sjablonen kunnen een klikbare link bevatten.

LinkedIn focust op content creators

Daarnaast is LinkedIn begonnen met de lancering van ‘Carousels’, een nieuwe contentstijl waarmee je foto’s en video’s in een ‘swipeable’ feed kunt delen met volgers. Instagram maakte ‘swipeable’ feeds bekend met de stories-functie. De variant van LinkedIn is vergelijkbaar. Het bedrijf is van plan om de functie met verloop van het jaar te verbeteren en toegankelijker te maken.

Naast de nieuwe tools maakt LinkedIn bekend dat gebruikers in het afgelopen jaar 20 procent meer visuele content plaatsten dan in het jaar daarvoor. LinkedIn focust steeds meer op het aantrekken van content creators. De organisatie lanceerde in 2021 een creatief fonds van 25 miljoen dollar.