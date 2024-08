Meta vervangt desinformatie-tracker voor tool van mindere kwaliteit

Meta heeft recent zijn CrowdTangle-tool voor het tracken van desinformatie op zijn platformen Facebook en Instagram vervangen voor de nieuwe tool Content Library. De nieuwe oplossing zou echter van mindere kwaliteit zijn en niet voor iedereen toegankelijk.

Meta heeft per 14 augustus zijn openbare statistiekentool CrowdTangle op zijn social mediaplatforms uitgezet. De tool werd vooral gebruikt voor het ontdekken en tracken van de verspreiding van desinformatie op bijvoorbeeld Facebook en Instagram.

In plaats van CrowdTangle bieden de social mediaplatformen van Meta nu de tool Content Library aan. Deze tool zou volgens Meta meer gedetailleerde inzichten geven in wat mensen zien en ervaren op de diverse social mediaplatforms. Daarnaast zou de dataverzameling op Content Library een betere ervaring bieden met onder meer multimedia van reels en pageview-statistieken. Ook worden binnenkort statistieken van Threads toegevoegd.

Veel kritiek op uitfasering

Critici, zoals journalisten, onderzoekers, maar ook (Amerikaanse) politici, betreuren echter de actie van Meta om CrowdTangle uit te faseren, schrijft TechCrunch. Veel gebruikers protesteren hierover en vragen zich af waarom de tech- en social mediagigant de tool vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wegneemt.

Bovendien zou de toegang tot de nieuwe tool Content Library beperkt zijn tot slechts enkele doelgroepen. Toegang tot de tool is door Meta alleen toegelaten voor gekwalificeerde academici of nonprofit-organisaties die uit wetenschappelijk of uit publieke overwegingen onderzoek doen. Veel onderzoekers en de meeste journalisten zouden daarom zijn uitgesloten van toegang. Ook zijn bepaalde ‘watchdogs’ die de activiteiten van Meta voorheen met CrowdTangle in de gaten hielden, nu uitgesloten van toegang.

Verder geven gebruikers van Content Library aan dat de tool minder transparant en toegankelijk is. Ook heeft het minder nuttige features en een veel slechtere gebruikservaring. De tool zou in sommige ogen tien procent van de waarde hebben die CrowdTangle met zich meebracht en slechts één procent van de features. De nieuwe tool zou het bijvoorbeeld onmogelijk maken om interactieve charts samen te stellen en ook posts te downloaden.

In antwoord op de critici geeft Meta, bij monde van Global Affairs-directeur Nick Clegg, aan dat CrowdTangle een tool in ‘ontbinding’ was. Het zou volgens hem geen compleet en accuraat overzicht geven van wat er op Facebook gebeurt. Het zou bijvoorbeeld slechts een dun plakje van de hele taart weergeven en niet vertellen wat gebruikers daadwerkelijk online zien.

Bovendien zou de tool alleen worden gebruikt voor het volgen van accounts met veel volgers en interacties. Dit zijn vaak juist de accounts die moeten worden gevolgd, geven de critici dan weer aan.

