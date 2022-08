Android 13 is algemeen beschikbaar. Google deelde de broncode via het Android Open Source Project.

Het Android-team van Google heeft maandenlang aan het nieuwe besturingssysteem gewerkt. De release focust op privacy en veiligheid, productiviteit, vrijheid voor developers en taalinstellingen.

Android 13 is reeds voor Google Pixel smartphones beschikbaar. Andere smartphones worden later dit jaar vernieuwd, waaronder modellen van Samsung Galaxy, Oppo, Vivo, Asus, Motorola, Xiaomi en Nokia. Google deelde de broncode van Android 13 met het Android Open Source Project om ontwikkelaars wegwijs te maken in de nieuwe release.

Android 13

Het besturingssysteem introduceert nieuwe telefoon- en tabletfunctionaliteit, waaronder kleurthema’s voor meerdere apps, taalinstelling voor afzonderlijke apps, privacycontroles en de mogelijkheid om tekst en media met één klik van het ene Android-apparaat naar het andere te kopiëren.

Android VP Sameer Samat vertelde in een blogpost dat Android 13 flexibele instellingen biedt om gebruikers te helpen bij het personaliseren van devices. Daarnaast breidt het besturingssysteem uit op Material You, een designtoolkit die in Android 12 verscheen en display-elementen aanpast aan het thema dat een gebruiker selecteert.

Taalverbeteringen

Appontwikkelaars kunnen meertalige gebruikers beter bedienen door middel van taalinstellingen voor afzonderlijke apps. Het blijft mogelijk om de hoofdtaal van het besturingssysteem aan te passen in de instellingen van een smartphone, maar daarbovenop kunnen gebruikers afzonderlijke apps wijzigen naar een taal naar keuze.

Verder biedt Android 13 een nieuwe methode voor het afbreken van woorden, waardoor teksten leesbaarder zijn. Daarnaast werden de programmeerinterfaces voor tekstvertaling bijgewerkt om automatisch aanvullen te versnellen in Japans, Chinees en andere talen met een niet-Latijns alfabet.