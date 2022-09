Salesforce heeft een preview uitgebracht van de Winter 23-release. De editie moet het voor bedrijven makkelijker maken complexe zakelijke processen te automatiseren en op te schalen.

De preview laat gebruikers van het Salesforce 360-platform kennismaken met de honderden verbeteringen en toevoegingen die in de Winter 23-release beschikbaar komen. De nieuwe functionaliteit is op de oude codebasis van Salesforce gebaseerd. Wel worden initiatieven uitgerold voor microservices-, API-first-, cloudgebaseerde SaaS- en Headless-functionaliteit. Dit voor betere customer journeys.

Belangrijke verbeteringen

De nieuwe functionaliteit komt naar de Lightning Experience-, Salesforce Flow-, Lightning Web Component-, Apex-, Experience Cloud-, Einstein Automate-, Customer Data Platform-, en Field Service-oplossingen. Ook is nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), Quip, CRM Analytics, Enablement Sites en diverse API’s.

De Winter 23-release komt met verbeteringen voor Dynamic Forms. Voor het ontwerp van layouts en formulieren krijgen gebruikers meer migratiemogelijkheden. Met functionaliteit voor broadcast-communicatie kunnen gebruikers van het Salesforce-platform straks proactief updates ‘uitzenden’ naar interne en externe belanghebbenden, e-mail en selfservice-kanalen. Bijvoorbeeld in het geval van incidenten.

Via de nieuwe External Actions-tool kunnen bedrijven marketingtechnologie stroomlijnen en alle bestaande interactiekanalen inzetten. Via zelfgebouwde externe acties kunnen zij bijvoorbeeld deze tool koppelen aan applicaties van andere leveranciers, zoals het registeren van mogelijke klanten voor webinars.

De komst van TikTok Integration for Commerce maakt het makkelijker TikTok in te zetten als verkoop- en interactiekanaal. Tot slot kunnen bedrijven via Carbon Credit Allocation makkelijker ‘carbon credits’ in de Net Zero Cloud-oplossing in de gaten houden en beheren. Daarnaast mogen Salesforce-producten Mulesoft en Slack op nieuwe functies rekenen.

De Winter 23-release wordt 17 oktober algemeen beschikbaar. Een uitgebreid overzicht van alle functionaliteit staat in dit overzicht.

