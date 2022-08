Salesforce introduceert een nieuwe dienst om het inzetten van een customer relationship management-platform te vereenvoudigen. Salesforce Easy gebruikt hiervoor bijvoorbeeld gestroomlijnde customer onboarding en standaard dashboards.

De CRM-leverancier spreekt over een nieuwe, versimpelde ervaring voor bedrijven van iedere omvang. Zij kunnen met de nieuwe dienst makkelijker data over sales en service in een systeem verwerken en automatiseren. De taken uit deze bedrijfsonderdelen verlopen efficiënter en medewerkers worden ook productiever.

Gestroomlijnde ervaring

Salesforce Easy belooft klanten een nieuwe manier te bieden voor het uitproberen, kopen en uitbreiden van het platform. Dit met behulp van self-service purchasing opties, die het eerste aanmeldproces versnellen. Na het aanschaffen van het CRM-product kunnen bedrijven hun deployment configureren middels een “three-click setup”. Hoe die setup precies werkt is niet helemaal duidelijk, maar Salesforce spreekt van een makkelijkere en goedkopere manier om met het platform te groeien.

“Dit is een snellere, makkelijkere manier om klantrelaties te beheren, fantastische digitale ervaringen te bouwen en compleet zicht te krijgen op iedere klant. En met deze functionaliteit voor sales, service en email maakt Salesforce het makkelijker om aan te melden, in te stellen en gebruiken”, aldus het bedrijf over het nieuwe CRM-aanbod.

Productiviteit, tijd en kosten

Met Salesforce Easy wil de softwareleverancier met name productiviteit verhogen, tijd besparen en kosten verlagen. Een functionaliteit voor die verhoogde productiviteit is het begeleiden van gebruikers in het platform en het tonen van features. Dat betekent onder meer het stroomlijnen van het uploaden van contacten, het synchroniseren van e-mail en het verbinden met de agenda. Daarnaast zijn er integraties met Slack-, Google- en Microsoft 365-identitietein om versneld in te loggen.

Salesforce biedt ook standaard dashboard waarmee medewerkers snel inzicht krijgen en groeikansen kunnen ontdekken. Er zijn tevens opties voor automatisering en het identificeren van saleskansen.

De CRM-leverancier zal de komende maanden nieuwe Salesforce Easy-producten en -oplossingen aankondigen voor marketing, commerce en analytics.

