Salesforce introduceert AgentExchange: marktplaats voor AI-agents

Salesforce heeft AgentExchange aangekondigd, een nieuwe marktplaats specifiek gericht op het delen en implementeren van AI-agents. Het platform geeft een beter overzicht van het beschikbare aanbod van AI-agents. Dit aanbod bestaat bij de lancering al uit de agents van meer dan 200 Salesforce-partners.

Salesforce-klanten kunnen AgentExchange zien als een vertrouwde omgeving, aangezien het in wezen een uitbreiding is van het bekende AppExchange-concept. Dit platform is alleen specifiek gericht op het uitwisselen van AI-agents in plaats van traditionele applicaties. AI-agents vormen in deze ontwikkeling dus letterlijk de nieuwe apps. Salesforce wil klanten zo beter laten profiteren van AI-technologie, zonder dat zij zelf aan de slag moeten met de ontwikkeling van agents.

Uitwisseling van expertise

AgentExchange moet fungeren als een platform waar bedrijven niet alleen agents kunnen vinden, maar ook hun eigen ontwikkelde agents kunnen delen met anderen. De marktplaats zal verschillende categorieën agents bevatten, variërend van de maakindustrie tot sales en marketing.

Salesforce heeft aangekondigd dat AgentExchange later dit jaar beschikbaar komt voor klanten. Het bedrijf blijft ondertussen investeren in AI-assistenten voor verschillende onderdelen van het platform, wat laat zien dat ze AI als een kernonderdeel van hun toekomstige strategie zien.

Volgende stap in AI-strategie

De introductie van AgentExchange zet de ontwikkelingen van Agentforce in een overzichtelijker geheel. Vanaf de lancering wil Salesforce zijn klanten een uitgebreid aanbod leveren. Het initiële aanbod zal dan ook worden verzorgd door meer dan 200 partner en honderden kant-en-klare acties, onderwerpen en templates zullen er onmiddellijk op terug te vinden zijn.