De zakenbanken die de overname van Citrix financierden voor private investeerders Vista Equity Partners en Elliott Investment Management gaan waarschijnlijk minder verlies draaien dan verwacht. De schuldpapieren van deze aankoop zijn zeer in trek.

De banken financierden begin dit jaar een bedrag van 14.7 miljard euro (15 miljard dollar) van het totale bedrag van 16,2 miljard euro (16,5 miljard dollar) voor de overname van Citrix door private investeringsmaatschappijen Vista Equity Partners en Elliott Investment Management.

Om deze leningen uit de boeken te krijgen en het kapitaal te recycleren, worden dit soort voorfinancieringen ‘doorgezet’ naar andere investeerders. Deze investeerders betalen dus voor de schuldpapieren die de private investeerders hebben bij de banken die de voorfinanciering regelden. De schuld gaat zo door naar de nieuwe investeerders in plaats van de banken.

Korting noodzakelijk

Vanwege de hoge inflatie hebben de banken hun rente voor deze schuld moeten verhogen. Hierdoor werden de schuldpapieren goedkoop voor andere investeerders, waardoor de banken kortingen moesten aanbieden.

Uiteindelijk hebben de banken besloten slechts een gedeelte van de schuldpapieren door te verkopen. Het deel heeft een waarde van 3,9 miljard euro (4,05 miljard dollar). Ook werd een korting naar 92 dollarcent per dollar doorgevoerd. Hierdoor zouden zij uiteindelijk toch honderden miljoen dollars verlies lijden op hun voorfinanciering.

Inflatiekorting werkt juist positief

Gelukkig voor de banken, zo meldt Reuters, is het orderboek voor deze tranche van schuldpapieren nu zeer overtekend. Dit betekent dat er een enorme vraag is van investeerders naar vorderingen op beide private investeringsmaatschappijen. Het is niet bekend waarom er juist interesse is in schulden voor de Citrix-voorfinanciering.

Hoelang deze situatie zich blijft voordoen is onbekend. Het kan zijn dat de banken toch in een later stadium de rest van de schuldpapieren op de markt gaan brengen. Ook zijn de banken van plan de schuldpapieren van andere Citrix-leningen te gaan doorverkopen.

