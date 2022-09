De fusie tussen Citrix en TIBCO heeft groen licht gekregen van alle mededingingstoezichthouders. Hierdoor kunnen de bedrijven eind deze maand fuseren tot Citrix-TIBCO.

Volgens een verklaring van Citrix voldoet de voorgenomen fusie tussen de softwarebedrijven aan alle wet- en regelgeving. Citrix is ook bezig zichzelf van de Amerikaanse beurs te halen. In de laatste week van deze maand is de fusie daarom een feit.

Eind aan lang traject

Met deze mededeling komt een einde aan het fusieproces tussen Citrix en TIBCO dat in januari van dit jaar is ingezet. Het betekent dat de investeringsmaatschappijen Vista Equity Partners en Evergreen Coast Capital definitief Citrix hebben overgenomen voor een bedrag van, in januari 2022, 16,5 miljard dollar (toen 14,74 miljard euro). Aangezien investeerder Vista Equity Partners al eigenaar was van TIBCO lag een fusie tussen beide bedrijven voor de hand.

Ook moet met de fusie een eind aan jaren van onrust bij Citrix komen. De afgelopen jaren wist Citrix moeilijk te bepalen welke koers het wilde varen. Daarbij had het bedrijf ook last van activistische aandeelhouder Elliott Management die meer rendement eiste.

Wereldwijd groot softwarebedrijf

Met de fusie moet één van de grootste softwarebedrijven ter wereld ontstaan. De fusie tussen Citrix en TIBCO is wel opvallend, aangezien beide bedrijven in andere marktsegmenten opereren. Citrix is sterk op het gebied van virtuele desktopomgevingen en andere cloudtoepassingen, terwijl TIBCO zich richt op servicegebaseerde IT-architecturen. Ook beconcurreren beide bedrijven op sommige vlakken op elkaars producten.

Hoe beide bedrijven hun portfolio’s met elkaar gaan integreren, is nog niet bekend. Dit zal waarschijnlijk pas na de definitieve fusie worden bepaald. Het nieuwe bedrijf komt onder leiding te staan van Tom Krause, voorheen de CEO van Broadcom Software.

