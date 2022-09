Twilio gaat 11 procent van zijn personeel ontslaan als onderdeel van een reorganisatie.

De diensten van Twilio stellen softwareontwikkelaars in staat om messaging- en conferencefuncties in apps te integreren. Het bedrijf breidde in de afgelopen jaren uit. In 2020 betaalde Twilio 3,2 miljard dollar voor de overname van Segment, de ontwikkelaar van een data-analyseplatform voor gerichte advertenties.

De organisatie belandde onlangs in zwaar weer. Uit een verklaring tegen de US Securities and Exchange Commission blijkt dat Twilio van plan is om 11 procent van zijn personeel te ontslaan als onderdeel van een reorganisatie. Het bedrijf gaf niet aan om hoeveel werknemers het gaat. Tegen het einde van 2021 had Twilio 7.867 mensen in dienst.

Kosten besparen

Twilio gaf aan dat de ontslagen tussen de 70 miljoen en 90 miljoen dollar aan kosten opleveren. Het merendeel van de kosten wordt naar verwachting in het huidige kwartaal gemaakt. Twilio verwacht het reorganisatieplan voor het einde van het jaar te voltooien.

In een verklaring aan personeel vertelde CEO Jeff Lawson dat de ontslagen gevolgen hebben voor de onderzoeksafdeling, administratieve teams en algemene bedrijfsonderdelen. Twilio bespaart kosten in segmenten waar klanten tevreden blijven zonder al te veel ondersteuning van personeel.

Doelen

Lawson voegde toe dat Twilio altijd een groeiend bedrijf is geweest. De CEO benadrukte het streven naar winstgevendheid. Winst moet de organisatie volgens Lawson gaan versterken. De weg vooruit is een zorgvuldig onderzoek naar welke initiatieven en uitgaven effectief zijn, aldus de CEO.

Volgens Lawson heeft Twilio vier hoofddoelen vastgesteld om winstgevend te worden. Het bedrijf probeert de stabiliteit en het vertrouwen in het platform te verbeteren, de winstgevendheid van messaging-producten te verhogen en de adoptie van het Twilio Segment Data Analytics-platform te versnellen.

Tip: Meta roept managers op om inefficiënt personeel te dumpen