Box heeft onlangs Box Canvas geïntroduceerd. Het betreft een virtuele whiteboard- en visualisatietool voor teams met leden op verschillende locaties, om toch veilig in een enkele omgeving creatief bezig te zijn.

De tool moet teams vooral mogelijkheden beiden om de diverse teamleden veilig in ene enkele samenwerkingsomgeving met elkaar te verbinden en op die manier vanaf iedere locatie te brainstormen en ideeën te ontwikkelen. Denk daarbij aan marketingteams die hun brainstormsessies kunnen uitvoeren, maar ook ontwikkelteams voor processtappen in softwareontwikkeling.

Virtueel whiteboard

De tool geeft toegang tot een virtuele ontmoetingsruimte, de canvas’, waarin de diverse teamleden op een virtueel whiteboard gedachten kunnen spuien door ze te tekenen of in tekst op te schrijven. Gebruikers kunnen dit virtuele whiteboard ook gebruiken om data te presenteren in de vorm van diagrammen, frameworks en procesflows met behulp van vormen en connectors naar andere databronnen.

De diagrammen, grafieken of flows kunnen vanuit Box Canvas ook direct via Box Relay naar andere betrokkenen worden verstuurd.

Box Canvas is nu algemeen beschikbaar.

Tip: Box maakt file-sharing in Slack makkelijker en veiliger