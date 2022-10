Yokoy maakt een uitbreiding naar Spanje bekend. Eerder dit jaar opende de startup een kantoor in Amsterdam om de Nederlandse en Europese markt te bestormen. Volgens CNBC werd het drie jaar oude bedrijf onlangs op 500 miljoen euro gewaardeerd.

Yokoy ontwikkelt spend management software. Klanten gebruiken de technologie om uitgaven te registreren, de administratie te automatiseren en diensten of producten in te kopen. Het bedrijf concurreert met grote spelers als SAP Concur en Sage Intacct.

Ondanks de competitieve markt wist Yokoy het vertrouwen van investeerders te winnen. In maart 2022 ontving de startup 80 miljoen dollar aan groeigeld van Sequoia Capital. Een ingewijde bron vertelde tegen CNBC dat Yokoy op 500 miljoen euro werd gewaardeerd.

Eerder dit jaar opende de startup een vestiging in Amsterdam. Yokoy beschreef het Nederlandse kantoor als een springplank naar de rest van Europa. Spanje blijkt de eerstvolgende stap. De startup maakte onlangs bekend dat het team in Madrid van start gaat.

“We zijn al in gesprek met Spaanse klanten en streven ernaar om ons bedrijf in de komende maanden aanzienlijk te laten groeien”, vertelde Yokoy CEO Philippe Sahli. “We volgen een ambitieus businessplan voor Spanje, vertrouwend op onze eerdere uitbreidingen, productkennis en financiële expertise.”

Waarom Yokoy?

Eerder dit jaar vertele Sahli dat de meeste nieuwe klanten nog geen grootschalige oplossing voor spend management gebruiken. Yokoy focust op grootbedrijven die vastzitten aan geïsoleerde IT-systemen, oftewel silo’s. Dergelijke organisaties kunnen vanwege de silo’s niet met elke spend management-oplossing aan de slag. Voor hen biedt Yokoy uitkomst. De startup levert spend management software in flexibele modellen, waaronder SaaS.

Met een waardering van 500 miljard euro heeft het bedrijf nog 500 miljard euro te gaan om een ‘unicorn’ te worden. Unicorns zijn startups met waarderingen van meer dan 1 miljard euro of dollar. Amsterdam is een geschikte locatie om dat doel te bereiken. Zowel Mollie als Adyen, twee spelers in dezelfde sector als Yokoy, groeiden in Nederland uit tot miljardenbedrijven.

