Apple lanceert een reeks updates voor diverse besturingssystemen, waaronder macOS Ventura, iPadOS 16, iOS 16.1, tvOS 16.1 en watchOS 9.1.

De meeste veranderingen van iOS, watchOS, tvOS en HomePod zijn bugfixes voor de oorspronkelijke x.0-versies die in september werden gelanceerd. Daarnaast voegt elke release een handvol opvallende functies toe.

De Apple TV update introduceert een nieuw Siri interface, de Apple HomePod update biedt support voor het Matter smart home-protocol en de Apple Watch update kan batterijcapaciteit besparen door de hartslag en locatiegegevens van gebruikers minder vaak te controleren.

Updates

De iPadOS en macOS updates hebben de meeste functies. Beide introduceren multitasking-interface Stage Manager en een reeks kleinere toevoegingen.

De iPadOS update is uitsluitend beschikbaar voor 5th Gen iPads of nieuwer, 5th Gen iPad mini’s of nieuwer, 3rd Gen iPad Airs of nieuwer en elke iPad Pro. Ventura wordt ondersteund door elke Mac die in 2017 of later is uitgebracht.

De tvOS update werkt op elke Apple TV die tvOS ondersteunt, terwijl de watchOS update een Series 4-apparaat of nieuwer vereist. De minimale voorwaarde voor iOS 16.1 is een iPhone 8 (Plus/X).

Kleine toevoegingen

iOS 16.1 introduceert een nieuwe functie voor iPhones: Live Activities. De functie toont een liveverslag van evenementen op het vergrendelingsscherm van een toestel. Live Activities wordt gebruikt door meerdere native apps van Apple.

Daarnaast is iCloud Shared Photo Library vanaf nu beschikbaar voor de iPhone, iPad en Mac, waardoor gebruikers fotobibliotheken met meerdere personen kunnen delen en bewerken. Tot slot is Apple Fitness+ niet langer beperkt tot Apple Watch: ook iPhone-gebruikers hebben voortaan toegang tot de app.