PTC neemt ServiceMax over voor 1,4 miljard euro in cash. ServiceMax levert op SaaS gebaseerde field service management-oplossingen. Met de overname wil PTC zijn activiteiten op het gebied van product lifecycle management (PLM) uitbreiden.

ServiceMax moet gaan helpen om de digitale productinformatie te integreren in de enterprise asset management (EAM)- en field service management (FSM)-oplossingen van PTC.

ServiceMax is een aanbieder van FSM-software op basis van het Salesforce-platform. Bedrijven gebruiken de software om alle informatie te beheren over de door hen onderhouden producten, zoals productbeschrijvingen, onderhoudsgeschiedenis, het maken en beheren van werktaken en het inplannen en sturen van onderhoudstechnici.

De integratie van de FSM-functionaliteit moet gebruikers een digitaal ‘system of record’ bieden voor het monitoren en onderhouden van hun assets nadat ze de fabriek verlaten en door eindklanten worden gebruikt. Beide bedrijven zijn actief in de medische sector, lucht- en ruimtevaart, industrie en aanverwante markten.

Propositie

PTC en ServiceMax werken al langer elkaar samen, maar de combinatie van beide productenportfolio’s moet volgens de koper de unieke eigenschap opleveren van een complete digitale productdefinitie. Deze moet zich uitstrekken van de informatie die de eigen CAD-, PLM- en IoT-oplossingen opleveren tot aan de onderhoudsgeschiedenis die ServiceMax beschikbaar maakt.

PTC beweert dat het de enige leverancier is die op elk moment van de levenscyclus een compleet en begrijpelijk overzicht kan leveren van de status van producten.

Betaling in twee termijnen

PTC wil het aankoopbedrag van 1,4 miljard euro financieren in twee termijnen. Een eerste bedrag van circa 779 miljoen euro (808 miljoen dollar) moet in januari volgend jaar worden betaald. Op dat moment verwacht PTC de overname af te kunnen ronden. Het tweede deel, een bedrag van circa 627 miljoen euro (650 miljoen dollar) moet in oktober 2023 worden afgelost.

