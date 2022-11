AWS lanceert een belangrijke update voor serverless dienst Lambda. De nieuwe SnapStart-functie vermindert de opstarttijd van virtuele machines.

Wanneer je een tijdje geen functions gebruikt sluit Lambda een virtuele machine af. Het kan even duren het systeem opnieuw is opgestart. Tijdens de aankondiging van de nieuwe SnapStart-functie legde AWS uit dat de vertraging meerdere redenen heeft.

Ten eerste speelt de initialisatie van de runtime een rol. De Init-fase kan wel tien seconden duren voor Lambda functions die een Java runtime gebruiken in combinatie met frameworks als Spring Boot, Quarkus of Micronaut.

Ten tweede kan statische code de opdracht geven om machine learning-modellen te downloaden, referentiegegevens te berekenen of netwerkverbindingen met andere AWS-diensten tot stand brengen.

De nieuwe SnapStart-functie vermindert vertraging door ‘snapshots’ te maken van Lambda functions. De snapshots maken het mogelijk om functions op te starten zonder het gebruikelijke initialisatieproces te doorlopen.

Lambda SnapStart

Nadat een gebruiker SnapStart inschakelt voor een Lambda function zet elke nieuwe versie van de function een optimalisatieproces in gang. Het proces start de function en doorloopt de Init-fase . Vervolgens maakt SnapShot een snapshot van het geheugen en de schijfstatus. De snapshot wordt opgeslagen voor hergebruik.

Bij elke function call wordt de status in delen uit de cache gehaald. Calls worden sneller en voorspelbaarder, want de gebruikelijke Init-fase is niet meer nodig.

AWS lanceert SnapShot met ondersteuning voor Java functions die gebruikmaken van de Corretto runtime (Java 11). De organisatie verwacht dat Lambda SnapStart direct kan worden ingezet voor applicaties met Spring Boot, Quarkus, Micronaut en andere Java frameworks.

Volgens AWS versnelt SnapStart de opstarttijd van Java functions met tot wel tien keer. De update is gratis.

Techzine is deze week aanwezig op AWS re:Invent. Houd de website in de gaten voor meer. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.