Google heeft met de introductie van Simple ML nieuwe machine learning-mogelijkheden toegevoegd aan spreadsheetapplicatie Google Sheets.

Simple ML is een gratis browser add-on voor Google Sheets. De bèta van de tool is beschikbaar via een panel in de interface van Google Sheets. Simple ML kan zonder code worden geconfigureerd.

De tool moet Google Sheets-gebruikers in staat stellen om zonder uitgebreide kennis machine learning te gebruiken voor spreadsheets. Bijvoorbeeld voor het voorspellen van trends.

Om de benodigde AI-modellen te trainen moeten gebruikers eerst een Google Sheets-document aanmaken met een verzameling van datapoints in rijen en kolommen. Daarna moeten gebruikers specificeren welke taak zij met Simple ML willen uitvoeren. Vervolgens traint de tool automatisch één of meerdere AI-modellen die de taak uit kunnen uitvoeren.

Twee use cases

Op dit moment biedt Simple AI twee specifieke use cases. De eerste use case helpt bij het vullen van lege spreadsheetvelden. Bijvoorbeeld het automatisch toevoegen van ontbrekende prijzen in productlijsten.

De tweede use case is het identificeren van verkeerd ingevoerde datapoints. De tool kan bijvoorbeeld ontdekken of er per ongeluk een stukje tekst is geplakt in een veld dat alleen cijfers moet bevatten. Simple ML ontdekt deze afwijkingen met maar liefst tien AI-modellen die automatisch de juistheid van informatie in een spreadsheet controleren.

Voor geavanceerde gebruikers biedt de tool technische informatie over de gegenereerde AI-modellen. Gebruikers kunnen deze AI-modellen naar Google Colab sturen, een cloudgebaseerde code editor voor ML- en data science-projecten.

Google Connected Sheets

Simple ML is niet de enige add-on die Google voor spreadsheets levert. Een ander voorbeeld is Google Connected Sheets, een analysetool voor gegevens die in data warehouse BigQuery zijn opgeslagen. Deze tool maakt het onder meer mogelijk om miljarden spreadsheetrijen te verwerken zonder SQL queries te hoeven schrijven.