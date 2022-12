UKISUG, de belangenvereniging voor Ierse en Britse klanten van SAP, verwacht dat de migratiedeadline van ECC naar S/4HANA op 2027 blijft staan.

In 2020 verlengde SAP de deadline van 2025 naar 2027 omdat te weinig klanten de stap hadden gezet. Gartner twijfelt aan de haalbaarheid van de nieuwe deadline, maar UKISUG is optimistisch.

Een recente survey van de belangenvereniging wijst uit dat steeds meer Ierse en Britse klanten de migratie plannen of uitvoeren, waardoor de deadline volgens UKISUG realistisch is.

Van ECC naar S/4HANA

ECC is een populaire ERP-oplossing van SAP. De eerste versies verschenen in de jaren ’70. SAP wil de oplossing vervangen met S/4HANA, een moderner platform voor ERP.

De organisatie forceert klanten van ECC om naar S/4HANA te migreren door de ondersteuning van ECC mettertijd te stoppen. In de afgelopen jaren werd de migratiedeadline herhaaldelijk verzet. Na elke wijziging rijst de vraag of de nieuwe datum blijft staan.

Voor klanten is de migratie van ECC naar S/4HANA een behoorlijk project. Organisaties moeten in de portemonnee tasten om de stap te zetten. SAP ziet het liefste dat alle klanten per direct naar S/4HANA migreren, maar veel organisaties stellen het project uit.

Haalbaar of niet?

Alle klanten die met ECC werken op het moment dat de deadline verstrijkt worden in de steek gelaten. Hoe groter de groep, hoe kleiner de kans dat SAP doorzet. Een recente survey van UKISUG suggereert dat 89 procent van Ierse en Britse klanten van SAP zijn gemigreerd naar S/4HANA of de migratie voorbereiden. Vorig jaar lag het percentage op 71 procent.

Volgens UKISUG is de stijging groot genoeg om aan te nemen dat de migratiedeadline op 2027 blijft staan. Gartner ziet het anders. Vorig week publiceerde de organisatie een marktonderzoek waaruit blijkt dat zeven op de tien klanten van ECC geen licentie hebben voor S/4HANA. “Op dit moment ziet Gartner weinig bewijs van de migraties die nodig zouden zijn om de doelstelling te halen en support voor ECC in 2027 te beëindigen”, aldus de onderzoekers.

Tip: Het SAP Business Technology Platform groeit flink: wat kunnen ontwikkelaars er nu mee?