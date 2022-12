De Linux Foundation werkt samen met AWS, Meta, Microsoft en TomTom om kaartgegevens beschikbaar te maken voor iedere ontwikkelaar die met kaartgegevens werkt.

De partners maakten onlangs een open platform voor kaartgegevens bekend. Volgens de organisaties is de beschikbaarheid van dergelijke data op dit moment beperkt.

“Het is moeilijk en duur om hoogwaardige gegevens uit verschillende bronnen te sourcen”, beschreef de Linux Foundation. “Soms missen open kaartgegevens de structuur die nodig is om commerciële apps en diensten te bouwen.”

Het doel is een centraal platform met betrouwbare data in een uniform format. De gegevens moeten toegankelijk zijn voor iedere ontwikkelaar die kaartgegevens in applicaties verwerkt, waaronder navigatieapps en logistieke oplossingen.

Overture Maps Foundation

De zogeheten Overture Maps Foundation werd opgericht door AWS, Meta, Microsoft en TomTom. De Linux Foundation is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. De oprichters dragen hun kaartgegevens aan het platform bij. Elk bedrijf is welkom om data in te sturen.

Open kaartgegevens worden reeds gratis beschikbaar gemaakt door projecten als OpenStreetMap en de planningsafdelingen van steden. De Overture Maps Foundation wil dergelijke data integreren met ingezonden gegevens “om een compleet beeld van de wereld te creëren”, aldus de organisatie.

De partners verwachten de eerste datasets in de eerste helft van 2023 te publiceren. Naar verwachting zijn de eerste datasets relatief simpel. Denk aan gegevens over gebouwen en wegen. Uiteindelijk willen de partners uitbreiden naar ultrahoge resoluties en 3D-gegevens voor ontwikkelaars van moderne toepassingen als virtual reality.

