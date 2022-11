Magic Lane gebruikt duizenden databronnen om voetgangers, fietsers en automobilisten te helpen navigeren. Developers kunnen het platform met software development kits in eigen oplossingen verwerken. In tegenstelling tot Google Maps blijven eindgebruikers anoniem.

Magic Lane is een Nederlandse bedrijf. Het team komt voort uit Route 66, een organisatie die in de jaren ’90 de eerste navigatiesoftware naar pc’s bracht. Een paar jaar geleden besloten de oprichters de software van de grond af aan op te bouwen.

Magic Lane gebruikt Open Street Maps en circa 2.000 databronnen om routes te berekenen voor voetgangers en bestuurders van auto’s, scooters en fietsen, waar en wanneer dan ook ter wereld. Voor eindgebruikers is de oplossing vergelijkbaar met Google Maps. Magic Lane maakt het mogelijk om optimale routes tussen twee locaties te plannen.

De technologie is al jarenlang beschikbaar in Magic Earth, een navigatieapp voor Android en iOS. Onlangs zette de organisatie de volgende stap. Een nieuw platform stelt developers in staat om eigen navigatieoplossingen te ontwikkelen op basis van hetzelfde fundament als Magic Earth. Het platform is vanaf nu beschikbaar.

Voor developers

Een ruim aanbod van software development kits (SDK’s) maakt het mogelijk om de technologie in een route- en navigatieoplossingen naar keuze te verwerken. De SDK’s zijn beschikbaar voor iOS, Android, Javascript, QT, Linux, Flutter en C++.

De basis is altijd gelijk. Verwerk je Magic Lane in een product, dan voorzie je eindgebruikers van een navigatiesysteem. De SDK’s stellen je in staat om functies weg te laten of toe te voegen, een eigen front-end te gebruiken en kaartstijlen toe te passen. Oplossingen als Magic Lane staan in de industrie bekend als white-label: de technologie komt van een ander, maar dat hoeven jouw klanten niet te weten.

Het platform is open, waardoor organisaties relatief eenvoudig databronnen kunnen toevoegen. Magic Lane beschikt over voldoende gegevens om een solide navigatiedienst aan te bieden, maar sommige oplossingen zijn afhankelijk van specialistische data. De ontwikkelaar van een app voor de meest duurzame routes kan bijvoorbeeld datastromen over uitstoot, verkeer en terrein integreren.

Google Maps

De organisatie probeert zich op het gebied van privacy te onderscheiden van systemen als Google Maps. De datacenters van Magic Lane zijn in Europa gevestigd. Volgens het bedrijf blijven de gegevens van eindgebruikers te allen tijde anoniem. Organisaties die een navigatieplatform zoeken om gebruikers te volgen zijn bij het verkeerde adres.

Een focus op privacy is zeldzaam op de markt voor navigatiesystemen. Google schikte onlangs voor 390 miljard dollar in een Amerikaanse rechtszaak over misleidende tracking-praktijken.