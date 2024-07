Overture Maps Foundation lanceert eerste volwaardige datasets

De Overture Maps Foundation (OMF), een samenwerkingsverband van onder meer Microsoft, Meta en TomTom, maakt voor het eerst datasets algemeen beschikbaar. Techbedrijven gebruiken de verzamelde kaartendata al in hun producten.

De data die door Overture wordt verzameld, komt voort uit allerlei verschillende bronnen. Het doel van de samenwerking is om deze gegevens uniform te maken voor commercieel en academisch gebruik. Echter zegt executive director bij OMF Marc Prioleau dat General Availability (GA) een cruciale mijlpaal is. “Het opent de poorten voor adoptie door map developers.” De bredere inzet zal volgens Prioleau leiden tot continue feedback en verbetering.

Tip: Overture Maps komt met eerste wereldwijde dataset in alpha

Slechts het begin

Jan Erik Solem, directeur van Maps bij Meta en verbonden aan Overture Maps, ziet GA als slechts het begin. “Next-gen kaartproducten zullen een breed scala aan goederen en diensten mogelijk maken en Overture loopt voorop bij de ontwikkeling van de open kaartgegevens die deze innovatie zullen ondersteunen. Meta gebruikt deze dataset al voor kaarten in Meta-applicaties en ik moedig iedereen aan om er naar te kijken, het te gebruiken en ons te helpen het beter te maken.”

Overture Maps doet een dergelijke uitnodiging niet zomaar. Het profiteert van een sneeuwbaleffect met meer bijdragers, meer data en meer gebruikers. Immers wordt alleen daarmee de kaartendata steeds aangevuld, verfijnd en vernieuwd.

200 miljoen adressen

De release bevat vier thema’s, die volgens Overture al duidelijk aanwijzen welke use cases er mogelijk zijn. Onder Buildings zijn er gegevens over 2,3 miljard gebouwen te vinden. Bing Maps, de ArcGIS Living Atlas of the World van Esri en het verzekeringsplatform van Adresscloud maken hier al gebruik van.

Places of Interest bevat 54 miljoen locaties, Divisions betreft de administratieve grenzen tussen landen en regio’s in 40 verschillende talen, en “Base” geldt als dataset voor land- en watergegevens zodat kaarten naar behoren worden vertoond.

Terwijl deze thema’s in GA lanceren, verschijnt er ook een nieuwe dataset in alpha-vorm. Gegevens over 200 miljoen adressen verspreid over 14 landen vormen de basis voor het nieuwe “Address”-thema. Ondanks deze grote aantallen is het nog niet zo vergevorderd als de al gelanceerde thema’s.

Lees ook: Open mapping is de toekomst, denkt Overture Maps