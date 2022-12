Salesforce CEO Marc Benioff zou via een intern Slack-kanaal hebben geklaagd over de productiviteit van nieuwe medewerkers. Het Slack-bericht lekte uit naar CNBC. Benioff vraagt zich af of dit door de nieuwe manier van werken op afstand komt.

CNBC schrijft dat de CEO van de CRM-gigant afgelopen vrijdag een intern Slack-bericht aan alle medewerkers heeft verstuurd met een vraag over de productiviteit van nieuwe medewerkers. Hij constateerde in het bericht dat medewerkers die in de afgelopen twee jaar bij Salesforce in dienst zijn gekomen minder productief zijn dan andere medewerkers.

De oorzaak hiervan, zo speculeert Benioff, ligt mogelijk bij het werken op afstand waarvoor Salesforce na de pandemie heeft gekozen. Volgens hem kan deze verminderde productiviteit komen doordat nieuwe medewerkers minder training krijgen en minder onderlinge kennis met elkaar delen. Volgens de CEO was dat heel gewoon toen medewerkers nog naar kantoor gingen..

Voorstander nieuwe werken

De opmerkingen van de CEO staan in schril contrast met de wijze waarop Salesforce de afgelopen tijd officieel is gaan werken. Het bedrijf omarmde als een van de eerste grote techbedrijven tijdens en na de pandemie werken op afstand als alternatief voor traditioneel kantoorwerken.

In een officiële verklaring naar aanleiding van het uitgelekte Slack-bericht geeft Salesforce aan dat het bedrijf nog steeds achter zijn nieuwe manier van werken staat. Het bedrijf beschikt over een ‘hybride werkomgeving’ waarbinnen managers en teams goed kunnen samenwerken aan gezamenlijke doelen, aldus de organisatie. “Zij kunnen zelf beslissen wanneer, waar en hoe zij samenkomen om samen te werken, te innoveren en klanten de meeste waarde te leveren.”

Spanningen binnen Salesforce

Volgens TechCrunch is de ophef rondom het uitgelekte Slack-bericht een voorbeeld van de onrust die de laatste tijd bij de techgigant bestaat. De website stelt dat het bedrijf nog geen financiële voorspelling heeft afgegeven voor het komend jaar en dat verschillende topmanagers het bedrijf verlaten.

De meest bekende van deze managers is co-CEO Bret Taylor. Er circuleren geruchten dat zijn vertrek het gevolg was van spanningen met Benioff. Taylor en Salesforce gaven andere redenen.

Tip: Co-CEO Taylor vertrekt bij Salesforce, Benioff weer enige CEO