Twitter heeft de validatie-abonnementsmodellen uitgebreid met de introductie van het ‘Blue for Business’-icoon. Hiermee kunnen bedrijven tegen betaling hun afzonderlijke merken en personen die daarmee te maken hebben valideren op echtheid.

Ondanks de constante ophef sinds de overname door Elon Musk, breidt het social mediapltform toch zijn zakelijke diensten nog uit. Onlangs werd een testversie van ‘Blue for Business’ gelanceerd. Met deze abonnementsdienst kunnen bedrijven rondom het social mediaplatform hun afzonderlijke merken en de personen die daarmee te maken hebben valideren dat ze zijn wie ze zijn.

Bedrijven die van de dienst gebruikmaken krijgen een gouden vinkje achter hun Twitter-accountnaam. Het bevat ook een vierkante badge. Naast het bedrijfsleven, kunnen andere organisaties bepaalde validatievinkjes krijgen, zoals een grijze voor overheidsorganisaties.

Variant Twitter Blue

De dienst is eigenlijk een zakelijke variant van de eveneens recent opnieuw geïntroduceerde dienst Twitter Blue. Twitter Blue is een dienst waarmee abonnees extra functionaliteit krijgen, zoals het bewerken van tweets en het uploaden van 1080p video, maar ook ‘validatie’ kunnen kopen. Normaal werden individuele Twitter-accounts met een blauw vinkje gevalideerd na een screeningproces van Twitter zelf.

Twitter Blue kost 8 dollar (7,53 euro) per maand voor de webversie van het social mediaplatform en 11 dollar per maand voor de mobiele versie op iOS. Een abonnementsversie voor Android komt binnenkort. Welke kosten de zakelijke versie ‘Blue for Business’ heeft, is niet bekend.