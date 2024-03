X gaat de concurrentie aan met WordPress en voegt een functie toe om blogs te schrijven en te delen op het social mediaplatform. Het platform heeft zo opnieuw een toevoeging die interessant kan zijn voor zakelijke gebruikers. Tegelijk blijft het de vraag of X die zakelijke gebruikers kan overtuigen om terug te keren naar het social mediaplatform.

In het verleden heeft het social mediaplatform X grote aantallen gebruikers verloren. Dat komt doordat de overname van Elon Musk abrupte vernieuwingen betekenden, die vaak negatieve gevolgen hadden. Hoewel Musk streeft naar de transformatie van X tot een ‘everything app’, vergt het tijd voordat zijn visie volledig geïmplementeerd is. Eerder kwam er een concurrent voor Teams en Slack en een e-maildienst XMail zit ook al in het aanbod.

Nu komt het ook met een concurrent voor WordPress door de blogfunctie ‘Articles’ toe te voegen. Nieuwsartikels of blogs kan een gebruiker zo rechtstreeks op X typen en publiceren. Het nieuws deelde X op passende wijze mee, in een Article. Terwijl de details van Musk’s visie duidelijker worden, is het nog steeds onduidelijk of het nieuwe aanbod overtuigend genoeg zal zijn, want aan de blogfunctie zit een kanttekening die misschien journalisten afschrikt.

Gebruiksvriendelijkheid wekt interesse

Het aanbod van Articles bevat mogelijkheden om de lay-out van de blog aan te passen. De opties omvatten het cursief of vet zetten van de tekst en het aanpassen van het lettertype. Het is ook mogelijk afbeeldingen en video’s aan de tekst toe te voegen. Voor het aantal woorden zal de blogschrijver ook niet snel in de moeilijkheden komen. Zo blijkt het volgens een test van Engadget mogelijk te zijn om een blog van 15.000 woorden te typen.

Gebruikers hebben verder het voordeel dat ze niet aan web-ontwikkeling moeten doen om de eigen website voor het publiceren van blogs vorm te geven. Bovendien is het moeilijk om lezers naar een bepaalde website te halen. Op X kan een blog met de juiste hashtags daarentegen verkeer genereren, wat het eenvoudiger maakt dan de blog te optimaliseren om hoog in de zoekresultaten te scoren. Volgens de aankondiging komen de artikels zeker terecht op de tijdlijn van de volgers van de blogschrijver. Daarnaast zal de blogger een nieuw tabblad krijgen op het profiel waar alle blogs onder te vinden zijn.

Het aanbod is alleen beschikbaar voor X-gebruikers die het abonnement Premium+ bezitten. Het abonnement heeft een prijskaartje van zestien euro per maand. Zakelijke gebruikers kunnen via het geverifieerde bedrijfsaccount ook toegang krijgen tot de functies. Dat is in feite een andere vorm van een betaald-account, waar een X Blue-abonnement voor nodig is.

Banden breken en weer opbouwen

Een WordPress-account start vanaf vier euro per maand. Daarbij is het wel belangrijk in het achterhoofd te houden dat bij X de gebruiker automatisch bespaart op webontwikkeling. Zeker voor beginnende bloggers of bedrijven die niet onmiddellijk de financiële middelen vrij hebben om in een degelijke website te investeren, zijn er voordelen aan het aanbod van X. Zo is het als eerste interessanter om een plaats te hebben waar een blog in een standaard lay-out wordt gepubliceerd. Een bijkomend voordeel is dat X maandelijks miljoenen actieve gebruikers aantrekt. De kans dat een blog eerder opvalt dan een WordPress-website die een eenvoudige lay-out heeft om niet te hoeven investeren in webontwikkeling, is aanzienlijk.

Daarnaast probeert X een aanbod te lanceren dat aantrekkelijk moet zijn voor nieuwsorganisaties. Diezelfde nieuwsorganisaties werden in het verleden door X benadeeld. Er is een definitieve verwijdering gebeurt van links van Substack, een uitgever van nieuwsbrieven, uit de tijdlijn van X-gebruikers. Verder was er nog een debacle over het verwijderen van titels in links naar artikels. Later kwamen de titels weer terug, maar in een kleinere lettergrootte.

Eenzelfde koers van banden eerst breken om ze later weer op te bouwen, vaart X met adverteerders. Die werden eerst weggejaagd toen X alle regels over de inhoud van een bericht liet varen. Veel adverteerders vertrokken daarop van het platform om niet langs een seksueel getint bericht te moeten staan. Later probeert het social mediaplatform deze adverteerders weer terug te halen met abonnementen waar adverteerders betalen om niet langs deze ongepaste inhoud te staan.

Voer voor Grok

De timing voor X voor de introductie van blogs, blijkt in ieder geval niet geheel toevallig te zijn. X haalt zelf profijt uit de nieuwe functie door de komst van de AI-chatbot Grok. Blogs komen de training van deze chatbot ten goede, aangezien het AI-model zichzelf traint op basis van alle berichten op X. Musk zei hier eerder over dat het om een ‘gigantisch voordeel tegenover andere modellen’ gaat.

Eerder namen we die uitspraak met een korrel zout, omdat Musk in het verleden al op zijn vingers getikt voor het niet grondig aanpakken van de verspreiding van nepnieuws en het niet kunnen blokkeren van bots op X. Dat tastte de betrouwbaarheid van de antwoorden van Grok aan. De komst van een blog-functie kan daar verandering in brengen, als X erin slaagt zinnige zakelijke gebruikers en nieuwsorganisaties aan te trekken.

Nieuwsorganisaties zullen dit aspect wel in het achterhoofd moeten houden. De artikels die zij publiceren via de blog-functie komen namelijk in Grok, terwijl de auteur of de nieuwsorganisatie hier niet voor betaald wordt. Het werkt net andersom en zij dienen aan X te betalen om de blogs en artikels op het platform te publiceren. Veel nieuwsorganisaties zijn niet zo happig op LLM’s die zomaar getraind worden op basis van hun input. Om die reden besloten enkele nieuwsorganisaties hun inhoud te verkopen aan AI-ontwikkelaars of klaagden zij AI-ontwikkelaars aan omdat de content zonder hun toestemming werd gebruikt. In het aanbod op X zal de gebruikers de toestemming in de voorwaarden voor het gebruik van X geven.

De everything app

Dan rest nog de vraag waar X als social mediaplatform nu precies heen wil. Al langer is bekend dat Elon Musk een erg ambitieuze visie voor Twitter in het vizier heeft. In navolging van het Chinese WeChat wil hij van het platform een “everything app” maken. Lang was het speculeren wat die term eigenlijk zouinhouden. De recente uitbreidingen op het aanbod, tonen de gebruiker steeds beter welke inhoud deze term heeft.