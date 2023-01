Salesforce heeft nieuwe oplossingen aangekondigd waarmee retailers meer omzet kunnen halen uit advertenties. Hiervoor biedt het Salesforce for Retail Media en nieuwe mogelijkheden binnen de Commerce Cloud.

Volgens de CRM-leverancier bieden de nieuwe oplossingen vooral mogelijkheden om omzet binnen te halen uit directe klantengegevens. De oplossingen moeten waarde halen uit de verschillende first party data die bedrijven van hun klanten binnenkrijgen.

Met de verkregen inzichten kunnen retailers nieuwe klanten aanboren, betere persoonlijke ervaringen afleveren, meer omzet uit advertenties genereren, marges vergroten en meer efficiency doorvoeren.

Salesforce for Retail Media

De komst van de oplossing Salesforce for Retail Media helpt voornamelijk met het verkrijgen van deze waarde binnen veranderende privacylandschap. De oplossing zorgt voor het activeren van de first party data en geeft inzichten in nieuwe doelgroepen, mogelijkheden om doelgroepen te benaderen en de bronnen voor het vergroten van de omzet uit advertenties.

Functionaliteit is onder meer het harmoniseren van deze gegevens om advertentie-inkopers directe toegang tot doelgroepen te geven. Daarnaast gebruikt de tool automatisering en workflows voor het stroomlijnen van de relaties met adverteerders, het bewerkstelligen van een operationele efficiency en het versnellen van verkoopcycli.

Verder zorgt Salesforce for Retail Media ervoor dat de prestaties van advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd met inzichten waarop direct actie kan worden ondernomen en tijdig wordt gerapporteerd.

Verbeteringen aan Commerce Cloud

Naast de nieuwe tool krijgt de Commerce Cloud een aantal verbeteringen die winkelbedrijven moeten helpen bij het vergroten van hun omzet. Zo biedt het een compleet overzicht van alle transacties in zowel fysieke als online winkels. Deze mogelijkheid heeft Salesforce ontwikkeld in samenwerking met Mad Mobile en Stripe. Hierbij kunnen bedrijven Salesforce payments inzetten als hun betaaldienstleverancier, de points-of-sale van Mad Mobile en de dienst Stripe terminal voor betaaldiensten en benodigde hardware.

Ook kunnen gebruikers van Commerce Cloud nu snellere en hogere conversies laten plaatsvinden met behulp van verbeteringen aan de Composable Storefront-oplossing. Dit met een nieuwe API, implementatieversnellers, direct beschikbare analytics en dashboards.

Verder kunnen zij hun werkzaamheden verder stroomlijnen, betalingen automatiseren, fulfilment-mogelijkheden uitbreiden en veel meer met het hele ecosysteem rondom Commerce Cloud. Deze diensten zijn binnenkort beschikbaar op de Salesforce AppExchange.

Overige diensten

Een andere nieuwe dienst in dit kader is de CDP Azure Storage Connector waarmee retailers in Azure opgeslagen data kunne invoeren in de Genie Customer Data Cloud. Het ook nieuwe Marketing Cloud Intelligence Data Control Center zorgt door geautomatiseerd databeheer voor de prestaties en rapporteermogelijkheden van betrouwbare data.

Met de MuleSoft Accelerator for Retail kunnen klanten verkooporders, producten en inventarisgegevens synchroniseren over meerdere systemen. Ook kunnen zij de tool inzetten voor het personaliseren van marketinginteracties en realtime inzicht krijgen in de voorraad.

Tot slot helpt Salesforce Loyalty Management retailers met klantenbehoud, het verbeteren van de interactie met ‘leden’ en een betere ROI genereren via loyaliteitsprogramma’s. Ook kunnen zij hiermee nieuwe promoties uitrollen en betere acties nemen om de promotiedoelen te bereiken.