Salesforce zet de ontwikkeling van Heroku op pauze

Heroku, het PaaS-platform waarmee ontwikkelaars apps in de cloud kunnen bouwen, gaat in onderhoudsmodus. Eigenaar Salesforce trekt de stekker dus niet uit de oplossing zelf, maar verkoopt geen nieuwe Enterprise-contracten meer. Bestaande klanten mogen nog altijd hun abonnement verlengen, maar Salesforce wil haar aandacht bovenal richten op ‘enterprise-grade’ AI.

Nitin Bhat, SVP & GM bij Salesforce en leidinggevende van de Heroku Business Unit, maakte vrijdag bekend dat het platform overgaat naar een ‘sustaining engineering model’. Met andere woorden: verwacht geen nieuwe features meer, maar wel nog updates om stabiliteit, security en support veilig te stellen. De aangekondigde vernieuwing van de managed PostgreSQL-dienst komt nog wel, maar geldt als slotstuk voor de ontwikkeling van de ooit veelbelovende dienst.

De focus verschuift dus naar AI voor andere Salesforce-initiatieven. Frappant genoeg presenteerde Heroku nog geen jaar geleden juist een uitgebreid AI-platform met nieuwe tools voor event-based architecturen en Agentforce-integratie. Het bedrijf verwerkt dagelijks 65 miljard verzoeken voor 65 miljoen apps. Toch kiest Salesforce nu voor een andere koers.

Van startup naar onderhoudsmodus

Salesforce kocht Heroku in 2011 voor 212 miljoen dollar. Destijds was het platform specifiek gericht op Ruby-applicaties. In de jaren daarna breidde Salesforce de ondersteuning uit naar andere programmeertalen en voegde het tal van features toe. Heroku draait workloads in Linux-containers, ‘dynos’ genoemd, die automatisch herstarten bij problemen.

Maar de markt is nadrukkelijk veranderd, misschien wel op een vrijwel onherkenbare manier. Toen Salesforce Heroku overnam, waren de grote public clouds nog maar enkele jaren oud en was hun PaaS-aanbod beperkt. Vandaag bieden AWS, Azure en Google Cloud vergelijkbare alternatieven voor vrijwel alle Heroku-componenten. Die concurrentie heeft waarschijnlijk meegespeeld in de beslissing. Met de nieuwste innovatieve technologie, AI, blijkt het einde van (de ontwikkeling van) Heroku overbodig.

Interne overlap als tweede factor

Daarnaast botst Heroku met nieuwere Salesforce-producten. Het platform bevat een dienst voor custom AI-agents, Managed Inference and Agents. In 2024 lanceerde Salesforce echter Agent Builder, dat soortgelijke mogelijkheden biedt. “We focussen onze product- en engineeringinvesteringen op gebieden waar we de grootste langetermijnwaarde voor klanten kunnen leveren, inclusief enterprise-grade AI op een veilige manier”, aldus Bhat.

Bestaande Enterprise-klanten behouden hun verlengingsrechten. Ook nieuwe en bestaande gebruikers die via creditcard betalen, kunnen het platform gewoon blijven gebruiken. Pricing, billing en andere kernfuncties blijven ongewijzigd, benadrukt Bhat. De boodschap is helder, Heroku blijft draaien, maar groeit niet meer mee.