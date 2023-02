Microsoft ondersteunt nu officieel het draaien van Windows 11 op devices met een op de Arm-architectuur gebaseerde processor. Daarmee wordt het draaien van Windows 11 on Arm in een VM op Apple Macs officieel ondersteund. Apple gebruikt sinds enkele jaren Arm-chips in zijn pc’s.

Windows on Arm bestaat inmiddels al enkele jaren, maar wordt nog maar mondjesmaat gebruikt. Er zijn weinig pc-fabrikanten die Arm-chip gebruiken in hun pc’s, Intel en AMD genieten nog steeds de voorkeur. Apple is wel volledig overgestapt op Arm en dat is niet zonder succes. Microsoft heeft nu besloten om het draaien van deze versie van Windows in een virtuele machine op Apple Macs officieel te ondersteunen. Virtualisatiespecialist Parrallels leverde hiervoor al geruime tijd een oplossing, maar die is nu dus ook officieel ondersteund.

Tot nu toe werden deze specifieke vm’s niet officieel toegestaan door Microsoft. Door het gebrek aan ondersteuning konden eindgebruikers geen licentie krijgen voor Windows 11 op Arm.

Microsoft geeft nu aan dat Parallels Desktop v18 is aangemerkt als een geautoriseerde oplossing voor het draaien van Arm-versies van Windows 11 Pro en Windows 11 Enterprise. Ook als dit in een vm op Apple M1- en M2-computers is. Parallels heeft inmiddels de beslissing verwelkomd.

Microsoft niet enthousiast

Wel geeft de Microsoft expliciet aan dat het niet echt enthousiast is over het draaien van Windows 11 op een device met een Arm-processor. Windows 11 zou het beste draaien op een desktop of laptop die voor het besturingssysteem is ontworpen.

Windows 11 op een Arm-device zou onder andere problemen opleveren met DirectX, OpenGL3.3 en hoger, maar ook voor het gebruiken van Linux en/of Android als subsystemen voor Windows. Mochten gebruikers toch Windows op een Arm-computer willen draaien, dan kunnen zij hiervoor het beste een Windows 365 Cloud PC naar een Mac-computer streamen.

Ook VMware ondersteunt Windows on Arm

Verder heeft ook VMware aangegeven haast te maken met ondersteunen van Windows 11 op Mac-devices die op Apple Arm-processors draaien. Dit met hulp van Microsoft. De virtualisatie- en cloudgigant maakte het draaien van Windows on Arm al eerder mogelijk in zijn Fusion desktop hypervisor voor Mac’s. Deze technologie is nu in een native-oplossing voor Apple’s eigen processors ondergebracht.