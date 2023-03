Microsoft heeft nieuwe functies voor Windows 11 aangekondigd. Deze worden uitgerold op het moment ze klaar zijn. Gebruikers hoeven dus niet te wachten op de jaarlijkse herfstupdate.

Hoewel het belangrijkste kenmerk van de nieuwste update ondersteuning is voor de versie van Bing met AI, zijn er verschillende andere belangrijke wijzigingen die bestaande Windows 11 apps en functies verbeteren.

De app Kladblok is bijgewerkt om tabbladen te ondersteunen, waardoor gebruikers meerdere notities in één venster kunnen bekijken. De Quick Assist-app is ook opnieuw ontworpen. Dit om het eenvoudiger te maken om op afstand verbinding te maken met een pc, mee te kijken op het scherm ervan en deze pc eventueel over te kunnen nemen voor technische ondersteuning op afstand. Bovendien is de Snipping Tool bijgewerkt met ondersteuning voor het opnemen van video’s op het scherm, waardoor het handiger is voor het opnemen van app-demo’s of andere fragmenten.

Nieuwe widgets

Er zijn ook nieuwe widgets van eerste en derde partijen die widgets nuttiger moeten maken. Een “ingeklapte”, pictogramloze versie van de taakbalk verschijnt nu op convertibles wanneer het toetsenbord is losgekoppeld of ingeklapt, zodat er meer ruimte is voor websites en apps. De Instellingen-app bevat nu een sectie “energie-aanbevelingen” met aanbevelingen om de batterijduur te optimaliseren.

Een interessante toevoeging is de iOS-ondersteuning voor de Phone Link-app, waarmee iPhone-gebruikers telefoongesprekken kunnen voeren en ontvangen, tekstberichten kunnen bekijken en versturen en de contacten van hun telefoon kunnen bekijken. De berichtengeschiedenis bekijken, controleren of er nieuwe sms-berichten zijn en iMessages versturen moet nog wel vanaf de iPhone gebeuren.

De update stelt Samsung-telefoongebruikers ook in staat om te profiteren van eenvoudige hotspotkoppeling vanuit het Wi-Fi-menu van Windows en om browsertabbladen van de telefoon naar de pc te sturen.

Voor de updates moet eerst de Windows 11 2022 Update worden geïnstalleerd. Je kunt deze vandaag downloaden door Windows Update te controleren en de beschikbare updatepreview handmatig te installeren. Microsoft is van plan de update volgende maand uit te rollen naar alle Windows 11 22H2-pc’s.

Microsoft heeft laten doorschemeren dat er in de loop van het jaar meer Windows 11-updates komen, waaronder de 23H2-update in de herfst. De techgigant test een vernieuwde File Explorer met een gemoderniseerde codebase en een mogelijke vervanging voor de komende update voor hinderlijke RGB-verlichtingscontroller-apps.

