De nieuwe update bevat een oplossing voor trage bestandsoverdracht via SMB.

Microsoft heeft een probleem verholpen dat een prestatievertraging veroorzaakt bij het kopiëren van grote bestanden via SMB, aldus BleepingComputer. Het probleem deed zich voor bij gebruikers die de Windows 11 2022 update hadden geïnstalleerd.

Server Message Block (SMB) is een netwerkprotocol voor het delen van bestanden waarmee toepassingen op een computer bestanden kunnen lezen en schrijven en diensten kunnen aanvragen van serverprogramma’s in een computernetwerk, aldus Microsoft. Via het SMB-protocol heeft een toepassing (of de gebruiker van een toepassing) toegang tot bestanden of andere bronnen op een externe server. Hierdoor kunnen toepassingen bestanden op de externe server lezen, aanmaken en bijwerken.

Bug in SMB, nu verholpen

Het bekende probleem zorgde ervoor dat bestandsoverdrachten via SMB aanzienlijk werden vertraagd. De bug is echter verholpen met de KB5022913 February 2023 non-security preview update van 28 februari. Die update introduceerde ook de nieuw aangekondigde Moment 2 functies, aldus BleepingComputer.

“Deze update pakt een probleem aan dat van invloed is op het kopiëren van een netwerk naar een lokale schijf. Het kopiëren is voor sommige gebruikers langzamer dan verwacht”, merkte Microsoft op in het updateadvies voor OS Build 22621.1344.

Microsoft’s Ned Pyle had het probleem in een blogpost in oktober gedetailleerd beschreven. Pyle zei dat “er een prestatievermindering is in 22H2 bij het kopiëren van grotere bestanden van een externe computer naar een Windows 11-computer of bij het kopiëren van bestanden op een lokale schijf”.

Microsoft heeft geen details gedeeld over de daadwerkelijke prestatievermindering, maar BleepingComputer zegt dat “volgens gebruikersrapporten de tijd die nodig is voor bestandsbewerkingen op getroffen systemen in sommige omstandigheden meer dan verdubbeld kan worden”.

Met de KB5022913 update kunnen Windows beheerders verbeteringen en bug fixes testen die naar alle Windows gebruikers zullen worden uitgerold met de Patch van volgende maand, die later deze week wordt verwacht.

De update is optioneel en bevat geen beveiligingsupdates.

