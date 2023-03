Google heeft de generatieve AI-functionaliteit voor een groot aantal toepassingen flink uitgebreid. Zo kreeg Google Workspace flink meer AI features, maar wordt het voor ontwikkelaars ook makkelijker applicaties van AI-modellen te voorzien.

Google staat onder druk om een antwoord te vinden op de extreme populariteit van ChatGPT. Onlangs zette Google met de introductie van het ChatGPT-alternatief Bard hierin een eerste stap, maar daar blijft het niet bij. Uit een aantal recente aankondigingen van Google Cloud-CEO Thomas Kurian blijkt dat Google AI nog meer als functionaliteit wil bieden en inzetten in zijn oplossingen.

AI voor Google Workspace

Nu krijgt Google Workspace meer AI-functionaliteit. De productiviteitssuite beschikt al over veel van deze functionaliteit, zoals Smart Compose in Gmail of de automatisch gegenereerde samenvattingen in Google Docs, maar daar worden nog meer features aan toegevoegd. De nieuwe AI-functionaliteit moet het schrijven makkelijker gaan maken. Bijvoorbeeld door alleen een onderwerp in te tikken, waarna AI-functionaliteit automatisch een kladversie genereert. Deze kladversie kan dan worden bewerkt voor het vinden van de juiste tone-of-voice.

Daarnaast helpt AI nu binnen Google Workspace met maken, antwoorden, samenvatten en priortiseren van e-mail in Gmail, brainstorms maken, redigeren, schrijven en herschrijven van teksten in Google Docs, het maken van automatisch gegenereerd beeld, audio en video in Slides en het omzetten van ruwe data in inzichten en analyses via auto completion, het genereren van formules en contextuele categorisatie in Sheets.

Ook maakt de nieuwe AI-functionaliteit het mogelijk nieuwe achtergronden en notities te maken in Meet en workflows op te zetten voor het uitvoeren van acties in Chat. De nieuwe AI-features in Google Workspace komen zeer binnenkort beschikbaar voor een beperkt aantal testers.

PaLM API en MakerSuite

Naast Google Workspace gaat de cloudgigant het ook mogelijk maken dat ontwikkelaars nog meer de AI-modellen van Google Cloud voor hun eigen applicaties kunnen gebruiken. Hiervoor wordt de PaLM API geïntroduceerd. Met de API kunnen ontwikkelaars eenvoudiger en ook veiliger de diverse eigenschappen van het PaLM AI-model gebruiken voor hun eigen applicaties. Deze API biedt verschillende functionaliteit en omvangversies van het AI-model. Deze collectie zal in de loop der tijd worden uitgebreid.

De PaLM API wordt in samenhang met de nieuwe prototype-omgeving MakerSuite geïntroduceerd. Deze tool helpt met het snel omzetten van ideeën naar prototypes. Hieraan worden in de nabije toekomst meer features aan toegevoegd, zoals prompt engineering, het genereren van synthetische data en custom-model tuning. Dit alles ondersteund door robuuste security tools.

Een aantal geselecteerde ontwikkelaars hebben nu al toegang tot een private preview van beide tools en er komt een wachtlijst, aldus Google Cloud.

Overige AI-functionaliteit

Andere nieuwe AI-features zijn generatieve AI-ondersteuning in Vertex AI en de generatieve AI App Builder. Voor het Vertex AI-platform van de techgigant, waarmee op schaal ML-modellen en AI-applicaties kunnen worden gebouwd en uitgerold, komen nu een aantal ‘foundation’-modellen beschikbaar. In eerste instantie zijn dit modellen voor het genereren van tekst en beeld. Later wordt dit uitgebreid met audio en video. Gebruikers krijgen met de functionaliteit meer de mogelijkheid modellen te ontdekken, prompts aan te maken en te bewerken en deze te fine tunen met hun eigen data. Ook kunnen zij de applicaties die deze functionaliteit gebruiken uitrollen.

Met de Generative AI App Builder bouwen bedrijven en organisaties in zeer korte tijd hun eigen door AI-ondersteunde chat interfaces en digitale assistenten. Deze tool verbindt conversationele AI flows met standard zoekervaringen en foundation-modellen.

AI-ecosysteem

Google Cloud komt ook met een uitbreiding van zijn AI-ecosysteem en speciale programma’s voor techpartners, in AI gespecialiseerde softwareleveranciers en voor startups.

Ook geeft de cloudgigant aan veel aandacht te blijven schenken aan zijn AI Principles. Deze ‘gedragsregels’ moeten het gebruik en de veiligheid van zijn AI features bevorderen.

Lees ook: Google introduceert Bard als concurrent van ChatGPT