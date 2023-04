Terwijl de zorgen over het behoud van talent toenemen, kampen de meeste bedrijven met een online infrastructuur die hybride werk onvoldoende faciliteert. Volgens cloudbeveiliger Zscaler streven IT-leiders naar het zero trust-principe, waarbij geen enkele gebruiker of applicatie inherent wordt vertrouwd.

Het huidige beveiligingsbeleid van veel organisaties leidt tot toegangsproblemen bij hybride werknemers tot applicaties. Al eerder hebben bedrijven VPN-verbindingen gebruikt om hun zakelijke netwerken van buitenaf toegankelijk te maken. Echter laat 45% van de Nederlandse respondenten van het Zscaler-onderzoek weten dat men VPN’s ineffici├źnt acht wat betreft cybersecurity. Daarnaast gaf de helft aan dat werknemers onstabiele verbindingen hadden ervaren.

Zero trust is geland

Een zero trust-architectuur geniet de voorkeur bij 47% van de Nederlandse organisaties die de transformatie naar de cloud hebben gemaakt. Deze benadering is dus zeker in trek. Zscaler biedt als cloudbeveiliger met het Zero Trust Exchange-platform een oplossing voor organisaties om gebruikers en applicaties onafhankelijk van locatie met elkaar te laten verbinden.

Het is alleen wel de vraag in hoeverre de digitale transformatie haalbaar is voor verschillende organisaties. In veel gevallen zullen aanpassingen gemaakt moeten worden om de gebruikerservaring en het werkplezier van hybride werkers te verbeteren. Zscaler-topman Ismail Elmas laat weten dat vooral jongere werknemers de verwachting hebben dat de digitale ervaring vlekkeloos werkt. Om talent te behouden, kan de implementering van zero trust dus bepalend zijn.



