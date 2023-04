Vanaf 13 juni 2023 zullen Windows 10 21H2-gebruikers geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Gebruikers die na deze datum Microsoft Support nodig hebben, wordt gevraagd het apparaat bij te werken naar de nieuwste versie van Windows 10 of te upgraden naar Windows 11 om ondersteund te blijven.

De getroffen edities omvatten Home, Pro, Pro Education en Pro for Workstations, allemaal uitgebracht in november 2021. Na de einddatum ontvangen Windows 10 21H2-apparaten met Home- en Pro-edities niet langer beveiligings- en maandelijkse kwaliteitsupdates met bugfixes en patches voor recent ontdekte beveiligingsrisico’s.

Windows 10 20H2 voor zakelijke en educatieve gebruikers bereikt volgende maand ook EOS, nadat meerdere andere versies het een jaar geleden bereikten, op 10 mei 2022.

Wat is er veranderd?

Voor klanten die meer willen weten over de veranderingen, biedt Microsoft een uitgebreide lijst van alle producten die hun eindondersteuning bereiken en later dit jaar met pensioen gaan. Bovendien hebben klanten toegang tot meer details over de einddatums van Windows in de Windows Lifecycle FAQ, de Windows 10 Servicing Frequently Asked Questions en met behulp van de Lifecycle Policy-zoekfunctie.

Als onderdeel van Microsofts poging om zijn gebruikers beschermd en productief te houden, is Windows 10 22H2, ook bekend als de Windows 10 2022 Update, vanaf november 2022 voor iedereen beschikbaar via Windows Update.

Deze update wordt momenteel aangeboden aan klanten met in aanmerking komende apparaten met Windows 10 20H2 of later die niet worden beïnvloed door compatibiliteitsruimten en niet zijn geconfigureerd om functie-updates uit te stellen.

Automatische updates worden voortgezet in Windows 11

Microsoft zal echter de Windows 10 2022 Update forceren aan consumenten en niet-beheerde zakelijke apparaten met Windows 10 20H2 totdat deze in juni EOS bereikt.

Windows 11 22H2, ook bekend als de Windows 11 2022 Update, is nu breed beschikbaar voor in aanmerking komende apparaten. Microsoft forceerde het op systemen met Windows 11 21H2, een release die snel zijn end-of-service-datum op 10 oktober 2023 nadert.

Het bedrijf legt uit dat het Windows-gebruikers al sinds Windows 10 helpt up-to-date en veilig te blijven met ondersteunde versies van Windows door middel van automatische updates, en het zal dat blijven doen voor Windows 11.

