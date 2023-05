Elon Musk stelt dat hij zal aftreden als CEO en heeft al een vervanger klaarstaan. De naam van de nieuwe CEO is nog niet bekendgemaakt, hoewel Musk in de aankondiging verwees naar een “zij”. Deze persoon zal naar verwachting in de komende weken de leiding overnemen bij het moederbedrijf van Twitter, X Corp.

Deze aankondiging komt enkele maanden nadat Musk had beloofd terug te treden uit zijn “Chief Twit” rol bij Twitter na zijn chaotische en vaak controversiële ambtstermijn. In plaats daarvan wordt hij Executive Chair en Chief Technology Officer en houdt hij toezicht op de product-, software- en systeemactiviteiten van het bedrijf. Over de nieuwe CEO wordt gespeculeerd dat het Linda Yaccarino wordt. Zij is momenteel hoofd reclame bij NBCUniversal en naar verluidt in gesprek met Musk.

Musk heeft nog niets bevestigd.

Musk kreeg te maken met kritiek van Twitter-gebruikers vanwege een reeks beleidswijzigingen. Deze kwamen vaak zonder duidelijke rechtvaardiging, wat leidde tot zorgen over de impact op de gebruikers van het platform. Hij worstelde ook met de vraag hoe hij adverteerders kon terughalen die het platform in de steek lieten vanwege zorgen over hatelijk gedrag, massaontslagen en de toekomst van het bedrijf.

Tegelijkertijd heeft Musk geprobeerd de gebruikers van Twitter te overtuigen van een nieuw betaald abonnementsplatform met een blauw verificatievinkje. Tot nu toe heeft het platform echter weinig succes gehad. Een van de uitdagingen voor de nieuwe CEO is Musk te helpen een deel van de 44 miljard dollar terug te verdienen die hij uitgaf aan de overname van het platform.

Het wordt een zware klus

Musk heeft kritiek gekregen van Tesla-aandeelhouders die vrezen dat hij wordt afgeleid door Twitter. Toch zei hij onlangs dat het platform “trending to breakeven” is, nadat hij eerder had verklaard dat het failliet dreigde te gaan.

Terwijl Musk zich voorbereidt om terug te treden uit de rol van CEO, zal hij waarschijnlijk aanzienlijke controle behouden over de toekomstige richting van het bedrijf. Na zijn overname in oktober ontbond Musk het bestuur en werd hij de CEO en enige bestuurder van het platform.

De nieuwe CEO zal proberen het in moeilijkheden verkerende bedrijf om te buigen en zijn reputatie bij gebruikers en adverteerders te verbeteren.

Tip: Twitter gaat ongebruikte accounts archiveren