Geïnspireerd door zijn Gmail is de Drive-interface nu uitgerust met een glanzende nieuwe spammap en algoritmische filters. Deze update is bedoeld om het security-probleem aan te pakken dat Drive-gebruikers al jaren plaagt: het vermogen van willekeurige personen om bestanden in je account te dumpen zonder je toestemming of toezicht.

Het Drive-systeem voor het delen van bestanden is altijd een beetje te goed van vertrouwen geweest. Het ging ervan uit dat alle gedeelde bestanden welkom en legitiem waren, waardoor gebruikers moesten vertrouwen op “security by obscurity” en hoopten dat hun e-mailadressen geheim bleven.

Maar in werkelijkheid kon iedereen met jouw e-mailadres je bestoken met een spervuur van ongevraagde bestanden – van oplichtingspraktijken op datingsites tot ongewenste inhoud voor volwassenen – tot ergenis van gebruikers wereldwijd.

Stapje vooruitgang

Nadat een vernietigend rapport onthulde hoe een ex-echtgenoot misbruik maakte van de kwetsbaarheden van Drive, erkende de techgigant het probleem in 2019. Sindsdien hebben ze enige vooruitgang geboekt, waardoor gebruikers specifieke individuen kunnen blokkeren voor het delen van bestanden. Maar dat is slechts een kleine stap in de richting van de horde anonieme spammers die in een oogwenk talloze accounts kunnen aanmaken. Het werd tijd dat Google een tandje bijstak.

De spam-map is een langverwachte toevoeging die de broodnodige Gmail-achtige spamcontrole naar het Drive-universum brengt. Automatische classificeerders zeven binnenkomende bestanden en leiden de verdachte bestanden door naar de spammap. En vrees niet: je kunt bestanden handmatig in en uit dit digitale vagevuur verplaatsen.

Er is meer te doen

Hoewel deze update een stap in de goede richting is, zijn een paar ontbrekende functies moeilijk te negeren. Wat dacht je van de optie om het delen te beperken tot je Gmail-contacten? Het lijkt een no-brainer. En hoe zit het met de mogelijkheid om delen helemaal uit te schakelen? Soms wil je je Drive gewoon een “walled garden” houden. Gaat Google hier ooit gehoor aan geven? Volgens het officiële blogbericht van Google worden deze nieuwe functies deze maand ingevoerd. Er is dus verandering op komst.

