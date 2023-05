Windows 11-gebruikers kunnen snel rekenen op een set nieuwe features. Nieuwe mogelijkheden op het gebied van privacy, security en toegankelijkheid zullen binnenkort op het besturingssysteem geïntroduceerd worden.

Zoals veel Big Tech-bedrijven probeert Microsoft privacy expliciet te waarborgen. Het biedt gebruikers meer controle op dit gebied door de introductie van extra instellingen. Momenteel bestaat er een optie binnen Windows 11 om de aanwezigheid van een gebruiker te detecteren. Deze “presence sensor” is voortaan uit te schakelen voor wie dit niet op prijs stelt. Daarnaast is er wat privacy betreft een uitbreiding van de VPN-interface. Voortaan is er een “glanceable” VPN op de taskbar te zien, compleet met een slotje dat de betrouwbaarheid van de VPN garandeert.

Security: hardware en Enterprise-opties

De samenwerking met AMD wordt verder uitgebreid als het gaat om security. Er zijn al laptops en desktops met een Microsoft Pluton-chip uitgebracht, maar de techgigant uit Redmond kondigt aan dat er vanaf morgen veel meer AMD-systemen deze security-chip bevatten. Het gaat om zowel CPU’s als APU’s zoals de Phoenix-lijn.

Windows gaat het ook makkelijk maken om te weten wanneer je als eindgebruiker actie moet ondernemen om bestanden te beschermen. Met account-badging hoopt Microsoft je tijdig te informeren middels een alert. Wie een badge te zien krijgt, zal mogelijk het wachtwoord moeten wijzigen om zeker te weten dat niemand zomaar toegang heeft.

Voor Enterprise-klanten is er nu de mogelijkheid om zo veilig mogelijk te printen. Veel organisaties moeten gevoelige info op papier zetten en de overdracht naar printers kan daarbij een security-risico met zich meebrengen. De “Universal Print secure release with QR code” doet wat het zegt: het biedt gebruikers de mogelijkheid om via een QR-code een printopdracht te verzenden. Extra authenticatiestappen zorgen ervoor dat kwaadwillenden niet zomaar bij de gegevens kunnen komen.

Een extra security-optie is vooralsnog in preview, maar is veelbelovend. Het gaat hier om token protection, waarbij applicaties en diensten op cryptografische wijze verbonden zijn met één apparaat, waardoor het nagenoeg onmogelijk wordt voor kwaadwillenden om binnen te komen in een systeem door de login-details te kapen. Daarnaast is het op preview-basis mogelijk om Win32-apps in isolatie te draaien, waardoor deze apps geen toegang krijgen tot Windows-subsystemen. Oudere toepassingen die geen security-updates meer krijgen kunnen hiermee alsnog draaien op een stuk veiligere basis.

Meer toegankelijkheid

Live captions op Windows 11 zijn er al een tijdje, maar Microsoft breidt de feature uit voor 10 extra talen in 21 regio’s. Het gaat hier om Chinees (versimpeld en conventioneel), Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans.

De cloud

Ook Windows 365 Boot is een interessante innovatie. Het staat gebruikers toe om direct in te loggen in een Windows 365 Cloud PC als de primaire OS (of “Windows experience”) op een apparaat. Zo wordt een apparaat in feite vrijgesteld van het draaien van Windows-applicaties en is alleen de stroomtoevoer en de verbinding met de cloud van essentieel belang.

Autopatch: nu ook W10-upgrade naar W11

Ten slotte wil Microsoft graag dat gebruikers overstappen naar Windows 11 vanuit het nog altijd populaire Windows 10. Voor enterprise-klanten is er nu een preview-optie om via Windows Autopatch te upgraden naar Windows 11. Deze optie is alleen toegankelijk voor klanten die bereid zijn om veel te betalen, maar voorkomt een heleboel kopzorgen bij systeembeheerders die momenteel nog handmatig updates moeten uitvoeren.