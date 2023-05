De Nederlandse betaal-app Klearly heeft in een investeringsronde 2,1 miljoen euro opgehaald. De betaal-app is nu gratis te downloaden voor Android-telefoons.

Klearly heeft een betaal-app ontwikkeld voor vooral het mkb. De app tovert Android-smartphones in een paar handelingen om in een mobiel pinapparaat. Hierdoor hoeven vooral kleinere bedrijven geen mobiele pinapparaten meer te gebruiken en problemen te ervaren met slechte connectiviteit en ondoorzichtige transactiekosten. De transactiekosten voor gebruik van de app bedragen 1,65 procent per transactie.

Naast het ontvangen van digitale betalingen, krijgen gebruikers ook uitgebreide data-inzichten voor het nemen van beter onderbouwde bedrijfsbeslissingen.

Investering

Fintech startup Klearly wist in een pre-seed investeringsronde 2,1 miljoen euro groeikapitaal op te halen. De ronde werd geleid door de investeringsmaatschappijen Antler en Global PayTech Ventures. Ook private investeerders deden in de ronde mee, zoals de voormalige president van Mastercard, de voormalige CEO van Mollie en de voormalige COO van Ayden.

De fintech startup is niet duidelijk waarvoor het de investering wil gaan gebruiken. Verdere ontwikkeling van de app en expansie naar het buitenland staan wel hoog op de agenda.

Getest in taxibranche

Klearly is de afgelopen maanden getest bij chauffeurs van de Taxicentrale Amsterdam (TCA) en de Rotterdamse Taxicentrale (RTC). Andere Nederlandse taxicentrales omarmen inmiddels ook de app, zoals de internationaal opererende centrale Bolt. Daarnaast groeit in de horeca en bij rederijen de interesse in de betaal-app, geeft Klearly aan.

