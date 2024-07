Android-app voor sterk ChatGPT-alternatief Claude gelanceerd

Anthropic heeft na een debuut op iOS ook een Android-app voor Claude gelanceerd. Daarmee is de chatbot net zo breed beschikbaar als ChatGPT, dat het in veel gevallen aflegt tegen deze AI-assistent.

Gebruikers kunnen 30 berichten versturen per dag zonder te betalen. Een Pro-abonnement kost 22 euro per maand en geeft klanten toegang tot Claude 3 Opus en Haiku, respectievelijk grotere en goedkopere modellen. Gesprekken zijn voort te zetten vanuit een webbrowser op de mobiele app en andersom.

Duidelijk alternatief

De Anthropic-opzet lijkt sterk op die van OpenAI met ChatGPT, dat als trendsetter geldt. Het prijsniveau van circa 20 euro wordt eveneens gevolgd door bijvoorbeeld AI-zoekmachine Perplexity, dat onder meer van Anthropic-modellen gebruik maakt.

Het gratis aanbod zal voor velen meer dan genoeg zijn. Gezien de imposante prestaties van Claude 3.5 Sonnet is het een zeer geschikt alternatief voor ChatGPT, en niet alleen wanneer bij OpenAI de gratis vragen op zijn. Het eerste 3.5-model van Anthropic versloeg al GPT-4o en Google Gemini 1.5 Pro in benchmarks. Ook in de echte wereld valt de geraffineerde aard van de LLM op. Daar waar ChatGPT met het gratis GPT-3.5 de neiging heeft woorden te verspillen, is de nieuwste Claude eerder kort maar krachtig.

Een voorbeeld hiervan blijkt uit hoe het teksten bewerkt. Na het herschrijven van een paragraaf presenteert Claude welke aanpassingen het heeft gedaan en waarom. Voor de gratis ChatGPT geldt doorgaans dat er een extra vraag nodig is om de aanpassingen aan te stippen, of door de initiële vraag te voorzien van een verzoek om tekst en uitleg.

Multimodaliteit is tevens aanwezig, maar beperkter dan bij alternatieve oplossingen. Net als bij ChatGPT of Gemini kunnen gebruikers afbeeldingen uploaden, maar een AI-bewerking ervan blijft uit.

