Nederlandse organisaties zijn dol op applicaties ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering. Met een gemiddelde van 108 apps per bedrijf laten we grote landen achter ons.

Dat blijkt uit onderzoek van Okta. Nederland blijft ook de Verenigde Staten voor, waar een bedrijf gemiddeld 105 apps gebruikt. Bij de Europese grootmachten Duitsland en Frankrijk vertrouwen bedrijven zelfs aanzienlijk minder op tools. Duitse organisaties gebruiken gemiddeld 55 apps, terwijl het gemiddelde van de Fransen uitkomt op 67 apps.

Europa

De koppositie van Nederland is enigszins opmerkelijk als je bedenkt dat wij het enige land zijn dat een lichte daling laat zien in het ten opzichte van vorig jaar. Alle andere landen laten procentueel juist stijgingen zien in de adoptie van apps door bedrijven. De EMEA-regio (Europe, Middle East and Africa), waar Nederland onder valt, kent een totale jaarlijkse groei van zes procent.

Okta ziet ook dat bedrijven in de EMEA-regio met name prioriteit geven aan securitytools, wat afwijkt van Azië en Amerika. Daar geven bedrijven juist meer prioriteit aan tools voor sales, data en collaboration. De snelst groeiende app in EMEA is Keeper, een wachtwoordbeheeroplossing voor grote organisaties. Jaar-op-jaar maakte deze app een groei van 63 procent door. Wereldwijd staat compliance-tool Vanta bovenaan de lijst van snelst groeiende apps, met een groei van 338 procent.

Interessant is verder dat onder tech startups Google Workspace en AWS de twee meest populaire oplossingen zijn. Eerder was de productiviteitssuite Microsoft 365 nog de marktleider in deze groep, maar die moet nu genoegen nemen met een derde plek.

