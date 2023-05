Veel Nederlandse bedrijven hebben wekelijks last van downtime door problemen met connectiviteit. Dit stelt Cradlepoint op basis van onderzoek naar de status van de connectiviteit in de EMEA-regio.

Uit het State of Connectivity in Europe-onderzoek blijkt dat 78 procent van de Nederlandse respondenten minstens 1 uur per week last hebben van downtime van hun internetverbindingen. Voor 40 procent van deze bedrijven heeft dit geresulteerd in het mislopen van mogelijke deals en 39 procent heeft omzet misgelopen.

Een uur van gemiste (internet)connectiviteit kan een (multinationaal) bedrijf al een schade geven van 332.600 euro, zo berekende de aanbieder van marktdata Statista.

5G en LTE zijn alternatief

Als alternatief voor deze connectiviteitsproblemen, ziet 46 procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijven de komende twee jaar het gebruik van mobiele 5G- en LTE-connectiviteit als een belangrijke ontwikkeling.

Inmiddels zijn deze mobiele technologieën al voor 35 procent heel belangrijk en nog eens 53 procent vindt deze enigszins belangrijk. 36 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat 5G en LTE belangrijk zijn om het Nederlandse concurrentievermogen een impuls te geven.

Cijfers hele EMEA-regio

Wanneer naar de hele EMEA-regio wordt gekeken, heeft 77 procent van de respondenten minimaal twee uur per week downtime van zijn (internet)verbindingen. Door deze connectiviteitsproblemen ondervindt 47 procent hogere operationele kosten. Verder geeft 33 procent van deze respondenten aan hierdoor zakelijke kansen te hebben misgelopen.

