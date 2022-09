Apple maakt vier nieuwe iPhones bekend. De iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Plus worden in de komende weken beschikbaar.

De iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn vanaf vrijdag 9 september te bestellen. Apple levert de modellen vanaf 16 september. De iPhone 14 Plus volgt op 7 oktober.

De prijzen liggen een stuk hoger dan de iPhone 13. De iPhone 14 is beschikbaar vanaf 1019 euro, terwijl de iPhone 13 na de lancering 909 euro kostte. Ook de iPhone 14 Pro (1329 euro) en iPhone 14 Pro Max (1479 euro) zijn duurder dan de iPhone 13 Pro (1159 euro) en iPhone 13 Pro Max (1259 euro).

iPhone 14 en iPhone 14 Plus

Apple heeft dit jaar geen mini-model. De goedkoopste en kleinste variant is de iPhone 14 van 6,1 inch. Daarna volgt de iPhone 14 Plus van 6,7 inch. Volgens Apple heeft de Plus de beste batterijduur van alle iPhones.

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus draaien op een A15 Bionic chipset. Apple gebruikte dezelfde processor voor de iPhone 13 van vorig jaar. Normaal kiest de techgigant jaarlijks voor een nieuwe chipset, maar de iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn een uitzondering op de regel.

De camera’s werden vernieuwd. Aan de achterzijde van beide modellen vind je een nieuwe ultragroothoekcamera en 12-megapixel hoofdcamera. Volgens Apple is de beeldkwaliteit bij weinig licht met 49 procent verbeterd. De voorkant van beide modellen bevat een 12-megapixel TrueDepth-camera met autofocus.

iPhone 14.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

Het verschil tussen de normale versies en Pro-versies is dit jaar groter dan vorig jaar. Apple beschreef de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max als “de meest innovatieve Pro-lineup tot nu toe”. Beide modellen draaien op een A16 Bionic chipset met zes cores.

De Pro-modellen zijn de eerste iPhones met 48-megapixel camera’s. Naast de hoofdcamera hebben de toestellen een ultragroothoek- en telelenscamera. Volgens Apple is de kwaliteit van foto’s bij weinig licht met 200 tot 300 procent verbeterd.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

De displays zijn even groot als de normale versies (6,1 inch en 6,7 inch), maar de introductie van ‘Dynamic Island’ biedt meer schermruimte voor apps. De nieuwe functie toont een deel van het interface in een kleine sectie bovenaan het scherm, zoals hieronder afgebeeld. Dankzij de functie voelen Pro-modellen groter dan ze daadwerkelijk zijn.

iOS 16

Elk model ondersteunt iOS 16. Het nieuwe besturingssysteem is vanaf maandag 12 september beschikbaar. Een van de grootste veranderingen is het nieuwe vergrendelscherm. Gebruikers bepalen voortaan zelf welke widgets het interface toont.

De nieuwe Live Activities-functies maakt het mogelijk om live evenementen te volgen zonder de iPhone te ontgrendelen. Updates over een evenement, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, worden op het vergrendelscherm getoond. Daarnaast introduceert het besturingssysteem Passkeys, een veiliger alternatief voor wachtwoorden.

Verder focust iOS 16 op individuele apps, waaronder Messages, Mail en Photos. Photos heeft een nieuwe functie voor het automatische uitsnijden van personen, dieren en objecten. Messages maakt het mogelijk om verzonden berichten te bewerken en verwijderen. Gebruikers van Mail kunnen e-mails voortaan inplannen.

Versnellingsmeter en satellietcommunicatie

Alle nieuwe iPhones zijn uitgerust met een versnellingsmeter. De toevoeging stelt de modellen in staat om auto-ongelukken te herkennen. Een toestel kan hulpdiensten inschakelen wanneer een gebruiker niet meer in staat is om de smartphone te bedienen.

Daarnaast kunnen gebruikers in de Verenigde Staten en Canada noodmeldingen versturen op een satellietnetwerk. De functie maakt het mogelijk om zonder internetverbinding locaties te delen. Apple bevestigde niet of en wanneer de functie internationaal beschikbaar wordt.