AWS beperkt vanaf augustus dit jaar het gratis gebruik van AWS Simple Email Service (SES). De beperking geldt zowel in capaciteit als in de duur van het gebruik, bericht Dev Class op basis van een klantenmail van de cloudgigant.

Volgens Dev Class kunnen eindgebruikers straks in de ‘always free’-tier die AWS voor zijn SES biedt minder e-mails per maand versturen en ook slechts voor een periode van één jaar.

Eerder lag de maandelijkse limiet altijd op 62.000 uitgaande e-mails en 1.000 binnenkomendr e-mails. Dit wordt nu volgens het bericht van AWS per 1 augustus van dit jaar 3.000 e-mails per maand, voor beide richtingen. Na de maximale capaciteit of 12 maanden moeten klanten voor AWS SES betalen.

Wel krijgen de gratis gebruikers de feature Virtual Deliverability Manager inclusief. Deze dienst helpt met een dashboard het analyseren van verzendingsproblemen en geeft aanbevelingen voor het oplossen.

Reden voor het aanscherpen van de gratis dienst is dat AWS het gebruik van de gratis e-maildienst binnen de perken wil houden, denkt Dev Class. Het genereren van extra inkomsten zou geen reden zijn.

Gratis tier niet geheel gratis

De gratis tier van AWS SES is niet geheel gratis. Gebruikers moeten wel onderliggende kosten van 6,20 dollar per maand betalen. Andere voorwaarde voor de gratis tier is dat de mails via AWS EC2 of Elastic Beanstalk worden verstuurd.

De AWS SES e-maildienst is volgens de cloudgigant vooral nuttig voor bulkmail voor marketingdoeleinden, het versturen van notificaties of het automatiseren van transactionele berichten.

De betaalde e-mailkosten van de dienst liggen verder op 10 dollarcent per 1.000 e-mails. Voor attachments en datatransfer van attachments en speciale diensten als dedicated IP-nummers betalen gebruikers extra.