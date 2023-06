AWS wil klanten in contact brengen met zijn AI- en machine learning-experts, die hen zullen begeleiden bij het ontwikkelen en lanceren van hun generatieve AI-oplossingen.

Generatieve AI heeft wereldwijde erkenning gekregen door de opkomst van chatbots zoals ChatGPT en afbeeldingengeneratoren, die de last van arbeidsintensief kenniswerk hebben verminderd.

AWS wil klanten nu helpen hun eigen AI-oplossingen te bouwen en in te zetten. Daarom investeerde het bedrijf 100 miljoen dollar (zo’n 92 miljoen euro) in een nieuw programma, genaamd Generative AI Innovation Center.

Matt Garman, Senior Vice of President Sales, Marketing, and Global Services bij AWS, benadrukte de reden voor het Generative AI Innovation Center: “Het is onderdeel van ons doel om elke organisatie te helpen AI te benutten door flexibele en kosteneffectieve generatieve AI-diensten voor de onderneming te bieden, naast ons team van generatieve AI-experts om te profiteren van alles wat deze nieuwe technologie te bieden heeft.”

Toegang tot experts en resources

Een toegewijd team van strategen, ingenieurs en oplossingsarchitecten begeleidt klanten stap voor stap bij het bouwen van op maat gemaakte systemen en toepassingen die gebruikmaken van generatieve AI.

Workshops, engagements en trainingsprogramma’s over de nieuwste technologieën zullen klanten de potentiële bedrijfswaarde laten verkennen van het effectief implementeren van generatieve AI. Het centrum zal ook begeleiding bieden bij best practices in de sector en ethische overwegingen voor een verantwoorde toepassing van deze technologie.

AWS zal klanten bovendien helpen om verbinding te maken met zijn dienstenpakket. Dit omvat CodeWhisperer – een AI-ondersteunde codeerhulp – en Bedrock, een volledig beheerde dienst die fundamentele generatieve AI-modellen levert van toonaangevende laboratoria zoals AI21, Anthropic, Stability AI en de interne modellen van Amazon.

Een overgangsperiode

Klanten kunnen hun eigen modellen trainen op de infrastructuur van Amazon en gebruikmaken van SageMaker, een beheerde suite tools en infrastructuur voor AI-ontwikkeling, om hun AI-modellen te bouwen, trainen en implementeren.

Met het Generative AI Innovation Center wil AWS de adoptie en het gebruik van generatieve AI in verschillende sectoren stimuleren.

