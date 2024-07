AWS toont dat AI-gebruik zonder CO2-piek kan

AWS zegt in 2023 al volledig te draaien op hernieuwbare energiebronnnen. De duurzaamheidsambities behaalt de cloudspeler zo zeven jaar voor de deadline. Het rapport roept vragen op over de sterk toegenomen CO2-uitstoot van Google Cloud, die het als noodzakelijk ziet om aan de stijgende vraag naar AI te kunnen voldoen.

Het moederbedrijf van de clouddienst, Amazon, heeft eveneens al 100 procent van de verbruikte elektriciteit gedekt door hernieuwbare energiebronnen. Dit blijkt uit cijfers van het Sustainability Report waarin Amazon zijn verbruik nagaat voor zijn verschillende activiteiten. Het bedrijf zet zich sinds vijf jaar in voor het klimaat, vanaf het tekenen van The Climate Pledge in 2019.

Efficiënte AWS-infrastructuur

Datacenters gooien doorgaans roet in het eten voor de energieconsumptie. Bij Amazon blijkt echter ook AWS de duurzaamheidsdoelstellingen goed te behalen. De cloudspeler zou hieraan bijdragen door een infrastructuur die 4,1 keer efficiënter is dan lokale infrastructuur, blijkt uit een onderzoek van Accenture.

Verder zegt de cloudleverancier geen problemen te voorzien door de opkomst van generatieve AI, dat het energieverbruik van datacenters in het algemeen torenhoog maakt. “We blijven nadrukkelijk investeren in de ontwikkeling van AI-oplossingen, maar doen er tegelijkertijd alles aan om onze datacenters – inclusief servers en hardware – en de manier waarop we AI-toepassingen en -modellen van energie voorzien, efficiënter te maken en de CO2-voetafdruk te verlagen: van de infrastructuur die de servers van stroom voorziet tot technologie voor de koeling van datacenters”, vertelt Danielle Gorlick, General Manager Benelux van AWS.

Voor GPU-workloads, zoals machine learning, beschikt AWS bijvoorbeeld over de Inferentia2-chip. Inferentia kan volgens AWS voor machine learning 50 procent meer prestaties leveren per watt, tegen maximaal 40 procent lagere kosten ten opzichte van een normale GPU.

Een tweede factor die bijdraagt aan het resultaat zijn de investeringen in CO2-vrije bronnen die Amazon de afgelopen vier jaar maakte. De voorbije jaren lag de focus op zonne- en windenergieprojecten, maar de komende jaren wil AWS de blik verruimen. Andere CO2-vrije energiebronnen waar interesse voor is, zijn kernenergie en batterijopslag.

Is investeren in kernenergie een haalbaar alternatief? Dat bekeken we in deze blog: AWS koopt datacenter dat draait op kernenergie: slimme verduurzaming?

AI-workloads draaien zonder hoge CO2-voetafdruk

De investeringen van Amazon zijn duidelijk niet verloren gegaan, als we het rapport van 2023 erop nahouden. De cloudspeler vormt daardoor een interessante optie voor bedrijven die zelf duurzaam ondernemen hoog in het vaandel dragen. “Dat betekent ook dat klanten hun CO2-voetafdruk van hun AI- en machine learning workloads aanzienlijk kunnen verlagen door van on-premise naar AWS te verhuizen”, zegt Gorlick.

Een platform als Google Cloud is op dat vlak momenteel minder interessant. Daar wordt hard gewerkt om in 2030 klimaatneutraal en waterneutraal te zijn, maar het verbruik in 2023 staat nog ver van deze doelstellingen af. De opkomst van GenAI maakt de doelstellingen voor Google Cloud zelfs uitdagender, aangezien de cloudleverancier de verdubbeling van de uitstoot in de voorbije vijf jaar volledig toeschrijft aan de verhoogde vraag naar AI. Volgens Google Cloud kon die vraag alleen maar worden beantwoord door terug te vallen op fossiele brandstoffen. Dezelfde technologie blijkt bij AWS daarentegen geen problemen op te leveren, wat de verklaring van Google Cloud minder legitiem maakt. Hetzelfde onderzoek van Accenture wees uit dat het draaien van AI-workloads op de AWS-infrastructuur de CO2-uitstoot met 99 procent vermindert tegenover lokale infrastructuur.

Water nog een werkpunt

Er ligt tot slot wel nog werk voor de doelstelling waterpositief te zijn tegen 2023 voor de datacenteractiviteiten. Op dat moment zou AWS meer water teruggeven dan er wordt gebruikt, in de landen waar de cloudspeler activiteiten uitoefent. In 2023 was 41 procent van deze doelstelling gerealiseerd. In deze doelstelling durft AWS overigens zichzelf iets meer te verplichten dan Google Cloud. De concurrent stelt in 2030 voorop waterneutraal te zijn. “Op termijn” wil het waterpositief opereren en concreet 120 procent van het totale waterverbruik teruggeven.

Het duurzaamheidsrapport van AWS toont dat niet iedere cloudleverancier spartelt met het energie- en waterverbruik. Met de juiste hardware, servers en investeringen hoeft zelfs de opkomst van energieverslindende AI geen uitdaging te vormen voor de CO2-uitstoot. Het rapport staat in scherp contrast met de resultaten die Google Cloud onlangs presenteerde. Bij dit cloudplatform zal er dringend moeten worden gekeken naar de roadmap die het doorloopt om de energie-uitstoot naar beneden te brengen, nu die de laatste vijf jaren explosief is toegenomen. AWS toont dat er in eenzelfde periode 100 procent op hernieuwbare energiebronnen kan worden gewerkt.

