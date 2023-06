YouTube neemt zijn experiment om ad-blockers tegen te gaan nog een stapje verder. Als het videoplatform detecteert dat je een ad-blocker gebruikt, zal je nog maar drie video’s kunnen bekijken zonder verdere acties te ondernemen.

YouTube test voor een kleine groep van gebruikers wereldwijd een strenger beleid rondom ad-blockers uit. Wie een ad-blocker actief heeft staan, kan daarom de waarschuwing krijgen dat je slechts drie video’s kan bekijken.

Een Reddit-gebruiker deelde de waarschuwing die verscheen online op woensdag. “Het lijkt erop dat je een ad-blocker gebruikt. Het afspelen van video’s wordt geblokkeerd, tenzij YouTube op de toelatingslijst staat of de ad-blockers wordt uitgeschakeld”, vermeldt het bericht.

Uitbreiding eerder experiment

Het videoplatform opende de jacht op ad-blockers in mei. Op dat moment werden er geen concrete acties ondernemen tegen de tools, maar maakte het YouTube-gebruikers alleen erop attent dat het gebruik van ad-blockers verboden is.

Voor het videoplatform betekent een ad-blocker een daling in advertentie-inkomsten. Deze inkomsten zorgen ervoor dat YouTube gratis toegankelijk is. Dit verklaart YouTube ook in zijn waarschuwing en het geeft gebruikers mee dat het mogelijk is om het platform legaal zonder advertenties te gebruiken via YouTube Premium, de betalende versie van YouTube.