Meerdere YouTube-gebruikers kregen recent een waarschuwingsmelding over het gebruik van ad-blockers. “Ad blockers are not allowed”, zo was er te lezen. YouTube stelt dat het hier om een experiment gaat voor een klein aantal accounts, maar het hint naar een strenger beleid.

Bij de melding zijn er twee opties voor de gebruiker: de ad-blocker-dienst uitschakelen of YouTube Premium uitproberen.

Daling inkomsten

De video-site heeft net als andere digitale platformen te maken met een daling in de advertentie-inkomsten. Om die reden is het niet al te gek dat YouTube al wat langer aan het kijken is hoeveel advertenties getolereerd worden door zijn gebruikers. Natuurlijk werkt dat ad-blocker-gebruik in de hand, waar YouTube tot nu toe niet echt een stokje voor heeft gestoken.

De reden voor het inschakelen van een ad-blocker is evident, blijkt uit online reacties die The Register verzamelde. “Eén advertentie voor elke video was okee, maar [YouTube/Google] werd gierig en begon met het instellen van onvermijdbare ads van 30 seconden. Dat zorgde ervoor dat ik voor ad-block koos,” stelt een gebruiker.

Die mogelijkheid bestaat al langer. Vele nieuwssites zetten bijvoorbeeld een blokkade op als een bezoeker met een ad-blocker langskomt. In de meeste gevallen is het tijdelijk opheffen of het toelaten van reclame op de specifieke website hiervoor de oplossing.

YouTube zal de test niet alleen om die reden uitproberen. Hoe succesvol YouTube Premium ook is, zal het platform continu op zoek zijn naar meer abonnees. Met deze dienst kunnen gebruikers advertenties vermijden en op een directere manier inkomsten genereren voor zowel YouTube zelf als content creators.