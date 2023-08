Google verfijnt de AI-zoekresultaten verder. De kader met AI-gegenereerde inhoud krijgt zo een grafisch aspect. Mobiele gebruikers kunnen ook een webbrowser ontdekken die nieuwe AI-functies bezit.

Google vult zijn zoekmachine aan met generatieve AI-functies. Voorlopig blijft de nieuwe zoekervaring enkel uit te testen via Search Labs, waarvoor gebruikers zich moeten registreren. De zoekmachine moet uiteindelijk komen naar de desktop en mobiel. Google deed zijn nieuwe zoekervaring al uit de doeken tijdens Google I/O, de Search Generative Experience (SGE) moet de zoekmachine meer ‘visueel, snackbaar, persoonlijk en menselijk’ maken.

Resultaten krijgen met de laatste update een meer grafische insteek. Zoekresultaten krijgen een kader met AI-gegenereerde inhoud dat wordt aangevuld met afbeeldingen of video’s. Hema Budaraju, senior director van productmanagement bij Google Search, legt uit dat Google op deze manier zoekresultaten wil verbeteren voor gebruikers die grafische elementen verkiezen.

Verder worden er aanpassingen gemaakt om de kader met AI-gegenereerde inhoud sneller te tonen. Tot slot zullen de voorgestelde webresultaten voorzien worden van een publicatiedatum.

AI-functies in Chrome voor mobiel

Google verweeft AI ook in zijn webbrowser Chrome. Voor mobiele gebruikers komen enkele nieuwe AI-functies onmiddellijk beschikbaar.

Bovenaan in de balk waar je het webadres vindt, kan je voortaan op zoek gaan naar gerelateerde websites door op de adresbalk te klikken. Mogelijks interessante websites verschijnen eveneens als je één of meerdere woorden in een tekst selecteert. Chrome zal je dan enkele websites tonen die meer informatie bevatten over het onderwerp dat je markeerde.

Verder probeert Chrome je in nieuwe zoekrichtingen te duwen door bij het openen van een nieuw tabblad onmiddellijk de meest gezochte onderwerpen van dat moment te tonen. Tot slot toont Chrome meer zoeksuggesties als je bent aan het zoeken. Het aantal breidt uit van zes naar tien.