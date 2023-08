PostScript Type 1-fonts worden niet langer direct ondersteund. Microsoft was ongeveer de laatste partij die dit font nog ondersteunde. Daar brengt het nu verandering in, nadat dit al eerder dit jaar gebeurde voor Adobe. Wel zijn er nog workarounds.

De uit de jaren 80 van de vorige eeuw stammende PostScript Type 1-fonts die veel voor desktop publishing worden gebruikt, worden door diverse software-aanbieders niet meer ondersteund. Als min of meer laatste heeft Microsoft de ondersteuning van deze specifieke fonts stopgezet in zijn laatste versie van Office for Mac.

Meer concreet is de ondersteuning van dit soort fonts gestopt voor de diverse Microsoft 365-versies van Word, Excel, PowerPoint, OneNote en Outlook voor Mac. Ook worden de ondersteuning gestopt voor de standalone-versies van deze applicaties in Office 2019 en 2021. De ondersteuning van PostScript Type 1-fonts is al eerder gestopt in Office voor Windows in 2013.

Ook Adobe-ondersteuning gestopt

Met de beëindiging volgt Microsoft Adobe dat de ondersteuning in januari dit jaar al stopzette. LibreOffice, een opensource Office-variant en handig voor het openen van oude Word-bestanden, stopte de ondersteuning van dit type halverwege vorig jaar.

In plaats van PostScript Type 1-fonts wordt nu het opensource OpenType-fontformaat gebruikt. Dit fontformaat is tegenwoordig het belangrijkste fontformaat voor alle besturingssystemen en software.

Alternatieve oplossingen

Gebruikers die documenten willen inzien die op PostScript Type 1 zijn gebaseerd hoeven voorlopig nog niet te wanhopen. Er zijn verschillende workarounds beschikbaar met third party-software. Ook kunnen deze fonts nog in oude versies van macOS worden geïnstalleerd en in recente versies van Windows 10 en 11.

Adobe geeft aan dat de fonts nog steeds goed in PDF- en EPS-files renderen, maar alleen zolang deze dienen voor het printen van een document of als grafisch element. Tekst in deze font wijzigen in documenten is niet meer mogelijk.

Lees ook: Aptos, het nieuwe standaardlettertype voor Microsoft Office