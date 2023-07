Alle Microsoft Office-producten stappen af van Calibri als bekende ‘default font’. Het lettertype Aptos, dat eerst door het leven ging als Bierstadt, zal binnen de komende maanden de standaardkeuze worden voor elke gebruiker.

Calibri is al sinds 2007 de standaardoptie binnen Word, Excel, PowerPoint en alle andere Office-producten. Destijds verving het Times New Roman, dat de laatste ‘serif font’ was. Dat houdt in dat het nog hulplijnen boven- en onderaan de letters had, wat ervoor zorgt dat de tekst in kwestie makkelijker leesbaar is. Sans-serif is echter esthetisch aantrekkelijker voor de meeste mensen, zal eveneens de conclusie vanuit Microsoft zijn.

Winnaar uit de bus

In 2021 onthulde Microsoft al een vijftal lettertypen die in de running waren voor de felbegeerde positie. Uiteindelijk zullen namelijk veel gebruikers niet de moeite nemen om een ander lettertype te kiezen, waardoor talloze documenten ervan gebruik gaan maken.

Daaruit kwam het zogeheten Bierstadt als winnaar uit de bus. Hieronder is een voorbeeldje te zien van hoe het destijds werd gepresenteerd. Overigens mogen de andere finalisten alsnog binnen Office-producten gekozen worden.

Veel organisaties zijn echter niet heel snel met dit soort aanpassingen. Zo geeft The Verge aan dat Amerikaanse autoriteiten pas sinds dit jaar Calibri voorschrijven als standaard, waardoor Times New Roman kwam te vervallen.

